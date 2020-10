La production des iPhone 12 fait augmenter la pollution de l'air à Zhengzhou

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

1

Plusieurs experts ont fait remarquer il y a quelques jours que la pollution de l'air était en forte augmentation dans la "ville de l'iPhone" aussi appelé Zhengzhou en Chine. En effet, quand Foxconn augmente la production à sa capacité maximale le rejet du dioxyde d'azote est plus important et peut former des pluies acides et ainsi impacter les cultures aux alentours de la ville.

La production de l'iPhone pollue l'air de toute une ville

Même si Apple fait tout pour limiter au maximum son empreinte carbone, la firme de Cupertino ne réussit pas pour l'instant à produire ses appareils avec 0 émission. Plusieurs analystes ont expliqué après du média CNBC que la fulgurante montée de la pollution dans l'air de Zhengzhou était due à l'activité industrielle des usines d'Apple et donc à la production des iPhone 12 (tous modèles confondus). L'usine de Foxconn a une production 24h/24 sans aucune interruption et avec des équipes qui se relaient jour et nuit.

Voici ce qu'ont écrit les analystes de Morgan Stanley :

Au 26 octobre, les données sur la qualité de l'air de Zhengzhou, également connue sous le nom d'iPhone City, montrent que les niveaux de production industrielle ont augmenté récemment, environ un mois plus tard que la saisonnalité historique, ce qui, selon nous, coïncide avec la montée en puissance de la production de masse de l'iPhone 12.

Selon les analystes à l'origine du rapport, Foxconn a atteint une intensité de production phénoménale pour rattraper le retard causé par le Covid-19. Apple ferait un nombre impressionnant de commandes pour combler les ruptures de stock en Inde suite à des précommandes records. La firme de Cupertino accélère également la production de ses nouveaux iPhone pour réduire les délais de livraison des commandes sur l'Apple Store en ligne et chez les revendeurs !

Les iPhone 12 Mini et 12 Pro Max sont également au coeur de la production, Apple souhaite un maximum de stock pour le lancement le mois prochain.

En utilisant les données sur la qualité de l'air d'une plateforme à but non lucratif qui collecte et publie des données sur la qualité de l'air en Chine, nous suivons les niveaux de dioxyde d'azote (contrôle de la température, de l'humidité, du vent, etc.), qui, selon l'Agence spatiale européenne, est un indicateur de premier niveau de l'activité industrielle, dans quatre villes chinoises où les partenaires industriels d'Apple ont une forte présence manufacturière

Source