T4 2020 : Apple publie ses résultats financiers

La firme de Cupertino vient de dévoiler les très attendus résultats du quatrième trimestre fiscal de 2020. Après un confinement qui a duré plusieurs mois dans de nombreux pays, les ventes ont plutôt été positives cet été, l'iPhone SE 2020 s'est très bien vendu et les nouveaux iPad Pro 2020 ont également attiré les consommateurs. À quel point Apple a profité du télétravail toujours omniprésent dans les entreprises ? Pour rappel, les ventes d'iPad et de Mac avaient explosé au troisième trimestre fiscal grâce au besoin matériel pour travailler depuis chez soi.

À la fin de chaque trimestre fiscal, Apple donne rendez-vous pour annoncer ses résultats financiers. C'est le moment idéal pour vendre du rêve aux investisseurs et faire décoller l'action AAPL. Comme nous sommes dans une période assez compliquée, Apple peut se permettre cette fois de décevoir les investisseurs, surtout après l'impressionnant trimestre réalisé précédemment où tous les indicateurs étaient au vert. Les résultats dévoilés ce soir valent pour le mois de juillet, août et septembre 2020. C’est le quatrième trimestre fiscal d’Apple qui commence ses années le 1er novembre.

Allons directement au vif du sujet ! Le chiffre d'affaires. Durant ces trois derniers mois, Apple a gagné 64,7 milliards de dollars ! Une somme en hausse de 0,5% par rapport à la même période de l'année dernière.

Le bénéfice net de ce chiffre d'affaires est de 12,67 milliards de dollars, soit une baisse de 7,4%.



Le chiffre d'affaires du T4 2020 est ventilé en plusieurs catégories :

Tim Cook s'est exprimé dans le rapport financier :

Apple a clôturé un exercice défini par l'innovation face à l'adversité avec un record du trimestre de septembre, mené par des records historiques pour Mac et Services», a déclaré Tim Cook, PDG d'Apple. «Malgré les impacts continus du COVID-19, Apple est au milieu de notre période de lancement de produit la plus prolifique de tous les temps, et la réponse précoce à tous nos nouveaux produits, menée par notre première gamme d'iPhone 5G, a été extrêmement positive. De l'apprentissage à distance au bureau à domicile, les produits Apple ont été une fenêtre sur le monde pour les utilisateurs alors que la pandémie se poursuit, et nos équipes ont répondu aux besoins de ce moment avec créativité, passion et le genre de grandes idées que seule Apple peut offrir.