Apple One : Comment souscrire et profiter d'un mois offert ?

Il y a 24 min

William Teixeira

5

Depuis plusieurs années, Apple s'est lancé dans les services, une nouvelle source de revenus qui ne cesse de croître. Tout a commencé par le stockage iCloud, puis Apple Music, Apple Arcade et Apple TV+. Jusqu'à aujourd'hui, il fallait souscrire service par service, désormais vous pouvez prendre un pack avec tous les services que vous souhaitez et faire une économie tous les mois. Découvrez dans cet article, comme profiter de votre premier mois d'essai Apple One !

Apple One, activez votre pack !

"Unis pour le meilleur", voici comment la firme de Cupertino décrit sa nouveauté Apple One. Depuis quelques heures, les Français peuvent profiter de packs réunissant leurs services préférés, Apple One regroupe les quatre services d'Apple en un seul abonnement, une facturation simplifiée et des clients qui profitent de réductions !

Deux offres sont proposées en France : Individuel à 14,95€/mois (soit une économie de 6€/mois) et Famille à 19,95€/mois (soit une économie de 8€/mois). La souscription s'effectue directement où vous gérez vos abonnements, vous trouverez un accès direct pour souscrire à l'offre Apple One que vous désirez.

Comment souscrire ?

Après plus d'un mois d'attente, vous pouvez enfin commencer votre essai gratuit d'Apple One. Pour cela, il faut suivre ce chemin :

Ouvrez l'App Store Appuyez sur votre profil en haut à droite (l'image ronde) Rendez-vous dans "Abonnements" Vous allez apercevoir "Obtenir Apple One" Appuyer sur "Essayer maintenant" Vous êtes redirigé sur le choix de l'offre. À vous de choisir celle qui vous convient.

Pour rappel, soit vous avez l'abonnement Individuel avec : Apple Arcade, Apple TV+, Apple Music (offre basique) et 50 Go d'iCloud. Si vous voulez plus, vous avez l'abonnement Famille avec Apple Music (offre famille), Apple TV+, Apple Arcade et 200 Go de stockage iCloud.

C'est bien évidemment sans engagement !