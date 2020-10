La réparation d'écran et de caméra de l'iPhone 12 nécessite un outil Apple

Le spécialiste du démontage de produits high-tech, iFixit, a constaté que la réparation d'un appareil photo sur les nouveaux iPhone 12 ne peut pas être effectuée sans l'accès à un outil Apple propriétaire qui n'est disponible que pour les techniciens certifiés par la société.



Nos confrères affirment que cela empêche les réparations de bricolage à domicile, ainsi que celles effectuées par des sociétés tierces qui n'ont pas accès à l'outil logiciel en ligne.

L'appareil photo et l'écran ne sont plus remplaçables par n'importe qui

iFixit a découvert le problème en essayant d'échanger les modules de caméra de l'iPhone 12 entre deux modèles. Sa suspicion a ensuite été confirmée par la documentation Apple.

Après des tests exhaustifs, en comparant les notes avec plusieurs techniciens de réparation et en examinant les documents de formation Apple divulgués, nous avons constaté que la caméra de l'iPhone 12 n'est absolument pas fiable lorsqu'elle est échangée entre les iPhones.



Ce dernier défaut, ainsi que les indications des guides de réparation Apple, le rend plus clair que jamais : Apple, par conception ou par négligence, ou les deux, rend extrêmement difficile la réparation d'un iPhone 12 sans leur bénédiction. Cela peut être un bogue qu'Apple corrige éventuellement. Il existe même un précédent pour les composants de l'iPhone qui se comportent mal lorsqu'ils sont échangés entre les téléphones.



Mais il est également possible qu'Apple envisage de verrouiller toutes les réparations non autorisées de caméra et d'écran iPhone. Les guides de formation internes d'Apple indiquent aux techniciens agréés que, à partir du 12 et de ses variantes, ils devront exécuter l'application de configuration système exclusive d'Apple liée au cloud pour réparer entièrement les caméras et les écrans.

Taylor Dixon, qui travaille pour IFixit, a confirmé tout et cela et a même posté une vidéo :

L'appareil photo de l'iPhone 12, lorsqu'il est transféré sur un autre iPhone 12, semble fonctionner au lancement, mais échoue inévitablement en utilisation réelle. Il refuse de passer à la caméra ultra-large, ne répond qu'à certains modes de prise de vue et se bloque parfois et devient complètement insensible.

Le problème a été confirmé par un guide de formation Apple, qui informe les techniciens qu'ils devront exécuter l'application de configuration système exclusive d'Apple liée au cloud pour effectuer des réparations ou des remplacements de caméra. C'est une nouvelle exigence pour l'iPhone 12.



Bien que le document indique que l'outil est également nécessaire pour les réparations d'écran, iFixit dit que ce n'est que partiellement vrai - l'écran de remplacement fonctionne, mais vous recevez un avertissement indiquant qu'il n'est peut-être pas authentique (même s'il l'est).



Le même problème a été observé précédemment avec Touch ID et Face ID, car ces modules sont liés à la puce Secure Enclave. On ne sait pas pourquoi les modules de caméra arrière devraient être vérifiés de la même manière mais gageons que les bricoleurs et les entreprises indépendantes de réparation hausse la voix face à ces révélations.