Facebook teste publiquement le mode Sombre sur iOS

Cela fait des mois que l'on en parle, et il semblerait que ça devienne enfin une réalité : le mode Sombre est enfin disponible publiquement pour un test à grande échelle au sein de l'application Facebook (v294.0, 444 Mo, iOS 10.0).



Il faut dire que les développeurs ont pris leur temps pour lancer cette fameuse fonctionnalité, permettant d'assombrir les éléments des applications et ainsi moins agresser les yeux lors d'une utilisation nocturne.

En avril dernier, nous apprenions que Facebook travaillait sur la prise en charge du mode sombre sur iOS, avant de confirmer son intention de déployer la fonctionnalité dans l'année. Jane Manchun Wong, qui collabore avec Facebook et qui a accès à des fonctionnalités en avant-première, a affirmé que le réseau social vient de lancer un test version publique.



La fonctionnalité n'est pas disponible pour tout le monde, mais un plus grand nombre d'utilisateurs a désormais accès à ce fameux mode Sombre.



Voici comment vérifier votre éligibilité et activer ce dernier :

Facebook is publicly testing Dark Mode! 🌙



You asked it, I chatted with Facebook’s @alexvoica about it and here’s a video made in collaboration with Facebook! pic.twitter.com/TGjdTXDxoP