Une demande plus forte pour l'iPhone 12 Pro que pour l'iPhone 12

Il y a 4 heures

Alexandre Godard

Une étude de J.P. Morgan a révélé que l'iPhone 12 Pro serait actuellement plus demandé que l'iPhone 12. Voyons ensemble comment cette estimation est faite entre les deux nouveaux smartphones Apple sortis il y a quinze jours.

L'iPhone 12 Pro plus vendu que l'iPhone 12 ?

On le sait, il y a quelques jours, les iPhone 12 et 12 Pro sont sortis en attendant les 12 Mini et 12 Pro Max qui arrivent le 13 novembre. Et bien sachez que selon la célère banque privée J.P. Morgan, l'iPhone 12 Pro serait plus demandé que l'iPhone 12. Pour tenter d'expliquer cette théorie, ils se sont basés sur le délai de livraison lorsque l'on commande l'un de ses 2 modèles.

En ce qui concerne les Etats-Unis, le délai pour recevoir l'iPhone 12 Pro a augmenté de 2 jours passant de 24 à 26 jours. Pour ce qui est du reste du monde, il est expliqué qu'il faut attendre environ 10 jours pour recevoir l'iPhone 12 alors qu'il en faut plus du double (23) pour recevoir le 12 Pro.



De plus, il est signifié qu'aux Etats-Unis, en Allemagne et au Royaume-Uni, il est possible d'acheter l'iPhone 12 en magasin alors que le 12 Pro lui est seulement disponible en livraison.



À voir dans les mois à venir si cela se confirme et indique donc que même avec tous les efforts d'Apple pour que le 12 ressemble au maximum au 12 Pro, les atouts supplémentaires sur la gamme Pro sont jugés indispensables pour pas mal de monde. Surtout avec l'arrivée de l'iPhone 12 Mini à 809€...



Source