watchOS 7.1 et tvOS 14.2 sont disponibles en Release Candidate (bêta)

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

1

Apple vient de publier ce soir la version Release Candidate de watchOS 7.1 et tvOS 14.2, ce terme signifie qu'il s'agit de la version bêta presque finale avant la sortie officielle des mises à jour. L’équivalent de la Golden Master d’iOS 14.2. Découvrez en avant-première les nouveautés que vous retrouverez bientôt sur votre Apple Watch. À noter que côté Apple TV, aucun détail n'a été communiqué.

Voici les nouveautés

Vous n'entendrez plus "Golden Master", mais maintenant "Release Candidate", Apple a décidé de changer les mots de son vocabulaire.

Une nouvelle version de watchOS et tvOS va prochainement arriver pour l'ensemble des utilisateurs éligibles, avant le lancement officiel, quelques détails sont encore à perfectionner.

Voici la liste des nouveautés et correctifs pour watchOS 7.1 :

Ajoute la possibilité d'être averti lorsque le niveau de votre casque pourrait avoir un impact sur votre audition

Ajoute la prise en charge de l'application ECG sur Apple Watch Series 4 ou version ultérieure en République de Corée et en Russie

Ajoute la prise en charge des notifications de rythme cardiaque irrégulier en République de Corée et en Russie

Résout un problème qui empêchait certains utilisateurs de déverrouiller Mac avec Apple Watch

Résout un problème où l'écran peut être sombre lors de la levée du poignet pour certains utilisateurs d'Apple Watch Series 6

Pour l'instant, pas de date officielle pour le lancement de ces de deux prochaines mises à jour. On imagine un lancement courant la semaine (au plus tard la semaine prochaine).

La "Golden Master" est accessible pour les développeurs et aux utilisateurs inscrits à la bêta publique.