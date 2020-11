CBC Mobile ajoute Apple Pay pour les clients en Belgique

La banque et assurance CBC l'avait promis il y a bientôt un an, ses clients peuvent enfin activer le paiement mobile avec Apple Pay. Une bonne nouvelle, surtout en cette période de pandémie où il vaut mieux limiter les contacts. L'établissement en profite pour rappeler le fonctionnement d'Apple Pay :

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.