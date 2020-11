Les coques MagSafe en cuir pour iPhone 12 arrivent (photo)

Il y a 5 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

Avec les iPhone 12, vous pouvez recharger votre iPhone d'une nouvelle façon grâce à l'anneau aimanté qui a été installé au dos de l'iPhone. Cependant, pour ceux qui veulent protéger leur précieux avec une coque, il est préférable que celle-ci soit compatible MagSafe pour éviter d'avoir besoin de l'enlever tous les soirs afin de recharger votre iPhone 12. Apple a proposé jusqu'ici une coque en silicone, mais la firme de Cupertino va viser le plus haut de gamme avec des coques MagSafe en cuir !

Les coques en cuir arrivent le 6 novembre

Vous êtes nombreux à les attendre, Apple va proposer sur son Apple Store en ligne et chez les revendeurs des coques MagSafe en cuir à un prix (bien évidemment) plus élevé que les coques en silicone.

La firme de Cupertino n'avait pas vraiment mis en avant les coques en cuir lors de son Apple Event du mois dernier, mais l'entreprise l'a malgré tout mentionné dans son communiqué de presse, dans les petits caractères !

Les nouvelles coques MagSafe devraient être disponibles en même temps que la précommande des iPhone 12 Mini et iPhone 12 Pro Max. Autrement dit, vous pourrez valider votre panier avec votre nouvel iPhone et la coque MagSafe en cuir.

Selon un lecteur de macerkopf qui a pu s'en procurer une avant le lancement officiel, la coque MagSafe en cuir est vraiment bluffante. Au premier toucher on sent directement la haute qualité et les coques sont doublées d'une sorte de daim. L'extérieur est lisse, mais ne glisse pas en main !

Pour l'instant, nous n'avons pas le prix de ces coques pour iPhone 12. Plus d'informations à venir prochainement...