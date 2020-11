iPhone 12 : smartphone le plus rapide du marché

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Alexandre Godard

L'iPhone 12 est sorti depuis moins d'un mois et comme toujours il a été comparé aux meilleurs smartphones du marché et plus particulièrement sur sa rapidité à travers ce test. Sans surprise, comme l'indique cette vidéo, l'iPhone 12 passe en première position malgré le fait qu'il possède moins de RAM que son concurrent principal.

L'iPhone 12 déjà numéro 1

Sorti au mois d'août 2020, le Samsung Galaxy Note 20 Ultra est équipé d'un Snapdragon 865+ et 12Go de RAM, autant dire qu'il est super puissant. Après certains tests il a même été défini comme le smartphone le plus rapide du marché sauf que ça c'était avant la sortie de l'iPhone 12.

Dans cette vidéo, il est rappelé qu'avant le Note 20 Ultra, cela faisait 20 mois qu'un iPhone était en première position de ce classement. Et donc, comme vous pouvez vous en doutez, avec sa nouvelle puce A14 Bionic qui n'est autre que la première puce gravée en 5nm, l'iPhone 12 repasse en première position malgré 50% de RAM en moins que son concurrent. Pour rappel, l'iPhone 12 Pro possède 6 Go là où le Note 20 Ultra en possède 12. Preuve encore une fois que comme pour la photo, ce n'est pas la quantité mais bien la qualité qui compte. En ce qui concerne l'ergonomie, Apple est maître dans ce domaine avec sa puce et son OS maison qui permettent une fluidité assez exceptionnelle.



On attend toujours les iPhone 12 Mini et 12 Pro Max avec impatience.