REC - Pro Video Camera : prise en charge du mode HDR pour l'iPhone 12

Il y a 24 min (Màj il y a 21 min)

Alexandre Godard

REC, l'application d'enregistrement vidéo se met à jour en ce mois de novembre 2020. Parmi les nouveautés annoncées, il y en a une qui est exclusivement réservée à l'iPhone 12 et son nouveau mode HDR.



REC - Pro Video Camera se met à jour pour l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro

REC est une très bonne application pour faire des vidéos qui peut autant servir à un utilisateur lambda qu'à un professionnel. Et justement, pour continuer de satisfaire tous ses utilisateurs, une nouvelle mise à jour vient de sortir et elle contient trois nouveautés importantes.



Pour commencer, toute personne possédant un iPhone 12 est censée savoir qu'elle peut désormais filmer des vidéos en 4K 60 FPS Dolby Vision. Et bien justement, l'application se met à jour pour supporter ce mode qui n'est pas encore compatible sur tout type d'écrans. À noter également la prise en charge du timecode qui synchronise les infos de temps avec la vidéo et du Bluetooth avec les appareils Tentacle Sync. Grâce à l'option Tentacle, il est possible de synchroniser le métrage dans une fenêtre de résolution d'une image.



Pour rappel, REC est une application disponible sur l'App Store au prix de 5,49€ et offre un arsenal d’outils manuels pour les vidéastes.

Télécharger REC - Pro Video Camera à 5,49 €