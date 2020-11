Achetez votre HomePod Mini à 99€ !

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

3

Apple a frappé un grand coup lors du keynote dédié à l'iPhone 12 avec le HomePod Mini, une enceinte plus petite et surtout moins chère pour concurrencer les Google Home et autre Amazon Echo. Affiché à 99€, l'enceinte intelligente d'Apple est disponible à la commande ce vendredi avec une livraison prévue pour le 16 novembre. Blanc ou noir, faites votre choix !

Tout savoir sur le HomePod Mini

Si vous aviez raté notre présentation du HomePod Mini, sachez qu'il est deux fois plus petit et bien plus léger (345 g) que son ainé, le tout pour moins de 100€.

Malgré un prix plancher, le HomePod Mini est équipé de la puce S5 de l'Apple Watch 5 qui permet d'avoir un son de grande qualité et des basses profondes. La S5 analyse en permanence la restitution du HomePod et les réactions de la pièce pour ajuster le son.



Comme prédit par nos soins, le HomePod Mini intègre également la puce U1 qui va permettre de passer de l'iPhone au HomePod encore plus facilement. Par exemple pour transférer la musique. Mais cette puce à bande ultra large permet aussi au HomePod Mini d'être un HUB pour HomeKit. En revanche, Apple indique que les fonctions "perception spatiale" et "home cinéma Apple TV 4K" ne sont pas disponibles. Mais il est possible de créer une paire stéréo en achetant deux HomePod Mini.



Rappelons enfin que le HomePod Mini peut lire Apple Music, Spotify, Deezer et autre, et propose des fonctions comme Interphone qui permet de parler à d'autres personnes en mode talkie-walkie via les appareils Apple de la maison.



Prix du HomePod Mini

Le HomePod Mini vient se placer nettement plus bas que le HomePod original avec un prix de 99€. Il est disponible à la commande depuis en gris sidéral ou en blanc.



Acheter le HomePod Mini :

Vous en pensez quoi de ce HomePod Mini ?