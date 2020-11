iPhone 12 Mini / Pro Max : Voici les heures des précommandes par pays

C'est aujourd'hui que la firme de Cupertino va officiellement lancer la précommande de l'iPhone 12 Mini, 12 Pro Max et du HomePod Mini. Plus de 50 pays et régions vont pouvoir précommander les nouveaux produits, ils seront après rejoints les jours qui suivent par d'autres pays qui proposeront eux aussi la précommande. Découvrez l'heure de lancement dans chaque fuseau horaire.

En France, c'est à partir de 14h

Vous souhaitez acheter l'iPhone 12 Mini ou l'iPhone 12 Pro Max ? C'est aujourd'hui le grand jour, Apple va lancer en début d'après-midi la précommande sur l'Apple Store en ligne et la totalité des revendeurs pourra faire de même à la même heure.

Avec un décalage d'un mois sur l'iPhone 12 et 12 Pro, Apple devrait avoir des stocks conséquents pour les nouveaux iPhone, surtout que l'on connait le rythme de travail dans les usines Foxconn en Chine ce qui a permis de produire énormément d'iPhone en quelques semaines.

Suivant votre position géographique dans le monde, voici à quelle heure vous allez pouvoir précommander l'iPhone 12 Mini, l'iPhone 12 Pro Max et le HomePod Mini.

Voici la liste complète des horaires :

Honolulu, Hawaï - 3h00 HST

Anchorage, Alaska - 4h00 AKST

Cupertino, Californie - 5h00 PST

Phoenix, Arizona - 6h00 MST

Vancouver, Canada - 5h00 HNP

Denver, Colorado - 6h00 MST

Dallas, Texas - 7h00 CST

New York, New York - 8h00 HNE

Toronto, Canada - 8 h 00 HNE

Halifax, Canada - 9h00 HNA

Londres, Royaume-Uni - 13h00 GMT

Berlin, Allemagne - 14h00 CET

Paris, France - 14h00 CET

Moscou, Russie - 16h00 MSK

Helsinki, Finlande - 15h00 EET

Istanbul, Turquie - 16h00 TRT

Dubaï, Émirats arabes unis - 17 h 00 GST

Shanghai, Chine - 21 h 00 CST

Singapour - 21h00 SGT

Perth, Australie - 21 h 00 AWST

Hong Kong - 21h00 HKT

Tokyo, Japon - 22h00 JST

Brisbane, Australie - 23 h 00 AEST

Adélaïde, Australie - 23h30 ACDT

Sydney, Australie - 00h00 AEDT le lendemain

Auckland, Nouvelle-Zélande - 2h00 NZDT le lendemain

Comme chaque année, il est conseillé d'être présent dès la première minute du lancement de la précommande pour espérer recevoir votre nouvel iPhone le jour du lancement. Si on s'imagine que l'iPhone 12 Mini devrait bien se vendre grâce à son petit prix, l'iPhone 12 Pro Max devrait rencontrer un très grand succès et donc voir son délai de livraison très vite augmenter.

L'iPhone 12 Pro Max sera disponible à partir de 1259€ avec une finition Graphite, Argent, Or ou Bleu Pacifique et un stockage de 128 Go, 256 Go ou 512 Go.

L'iPhone 12 Mini sera disponible à partir de 809€ avec une finition Blanc, Noir, Bleu, Vert ou rouge et avec un stockage de 64 Go, 128 Go et 256 Go.

Pour optimiser votre chance de recevoir votre nouvel iPhone le jour J, nous vous conseillons de passer par l'Apple Store en ligne ou les revendeurs comme la Fnac qui ont du stock !