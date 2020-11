Le Japon aspire les AirPods dans le métro

Il y a 3 heures

Alexandre Godard

Nouveauté du côté du Japon en ce qui concerne les écouteurs sans fil et plus particulièrement ceux qui tombent sur les rails. Il s'agit d'un tout nouvel aspirateur mis à disposition des agents de quais qui permet de récupérer facilement les écouteurs de ceux qui les auraient malencontreusement fait tomber.

Des AirPods ramassés dans le métro japonais

Les écouteurs sans fils se sont énormément développés ces dernières années à tel point qu'en 2020, toutes les marques proposent leurs propres modèles. Cependant, qui dit plus de fil dit liberté au niveau des mouvements mais signifie surtout plus de chance de les faire tomber ou de les perdre.

Le Japon, souvent en avance sur les autres en ce qui concerne la technologie est confronté à un problème plutôt insolite. Sur les quais des gares, énormément d'écouteurs de type AirPods tombent sur les rails et doivent donc être ramassés par le service de nettoyage. C'est là que Panasonic intervient, en collaboration avec la société JR East et dévoile une sorte d'aspirateur qui permet de ramasser les écouteurs sur les rails sans avoir besoin de descendre dessus et au passage, sans les avaler.



Ce système est amené à se développer dans toutes les gares à l'avenir et surtout permet d'éviter que certaines personnes descendent sur les rails ce qui est bien évidemment dangereux. On peut aussi noter que vu le prix d'un écouteur, cela pourrait permettre à certains maladroits de faire des économies.



