Apple Pay chez BNP Paribas : 10€ remboursés dès 30€ d'achat !

Il y a 4 heures

Alban Martin

3

Les clients de BNP Paribas et de Hello Bank, la filiale mobile ont été teasé depuis trois jours sur une "surprise" pour ceux qui utilisent Apple Pay. Après avoir résisté de longues années aux sirènes du paiement sans contact d'Apple, la banque s'en sert désormais comme valeur marketing. Et le tweet partagé par Jonathan ce matin par email cachait finalement un cashback de 10€ pour 30€ d'achat avec Apple Pay, tout la journée demain.

Avec votre carte BNP Paribas et Apple Pay, vous pouvez régler vos achats dépassant le plafond de 50€ pour le paiement sans contact en magasin, dans les apps et sur les sites web.



Et rendez-vous le 10 novembre, on vous prépare une petite surprise ! ;) pic.twitter.com/2P6QsUlefA — Ma Banque BNP Paribas (@mabanque_bnpp) November 6, 2020

BNP Paribas joue avec Apple Pay

La surprise de demain concerne donc les clients Apple Pay de la banque. Le 10 novembre, comme l'indique la page de l'offre, BNP remboursera 10 € dès 30 € d’achat avec le paiement sans contact d'Apple.



Si cela vous intéresse, sachez que l'offre ne dure que 24 heures et qu'elle est réservée aux 6000 premiers clients, une seule fois. Evidemment.



Si vous êtes clients Hello Bank, vous aurez droit à 5€ pour 15€ d'achats. Pas mal.

Offre valable pour les 6000 premiers clients, titulaires d’un compte de dépôt BNP Paribas qui effectuent un achat avec Apple Pay, de minimum 30 € le 10 novembre 2020. L’abondement de 10 € sera effectué sur le compte du client depuis lequel le virement a été effectué (en cas de pluralité de comptes de dépôt ouverts au nom du client, sur le compte ayant enregistré le mouvement le plus récent), dans les 20 jours ouvrés suivant la fin de l'opération, soit le 8 décembre 2020 au plus tard. Il est possible de ne bénéficier de l’offre qu’une seule fois.

