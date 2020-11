Google publie par erreur une app pour bloquer les téléphones des mauvais payeurs

En vérité, l'application n'est disponible qu'aux États-Unis et ne devait pas voir le jour ailleurs que sur le marché kenyan. Il s'agit d'une erreur de la firme, qui aurait certainement préféré s'abstenir de faire découvrir cette app... Source

Device Lock Controller permet la gestion des appareils pour les fournisseurs de crédit. Votre fournisseur peut restreindre à distance l’accès à votre appareil si vous n’effectuez pas de paiements. Si votre appareil est limité, les fonctionnalités de base, telles que les appels d’urgence et l’accès aux paramètres, seront toujours disponibles.

Depuis peu, les utilisateurs Android ont pu découvrir une nouvelle application au sein du système d'exploitation pour les mobiles. En effet, Google semble vouloir faire la chasse aux mauvais payeurs, et notamment à ceux qui achètent leur téléphone en plusieurs fois. Pour faire simple, le géant du high-tech peut désormais bloquer un téléphone à distance si le crédit n'est pas correctement remboursé... Seulement, il s'agit là d'une erreur de la part de Google, qui

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.