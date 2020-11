iPhone 12 mini : les avis sur la puissance, la taille et l'autonomie

Les premiers tests sur l'iPhone 12 Mini commencent à arriver en masse sur YouTube. La puissance et l'ergonomie semblent bel et bien au rendez-vous mais pour ce qui est de la batterie, les avis sont partagés avec pour la plupart un avis négatif. En revanche, certains tempèrent que pour une utilisation "classique", cela ne pose aucun souci.

La batterie divise les avis des premiers testeurs

L'iPhone 12 mini et 12 Pro Max seront disponibles pour tous à partir de ce vendredi 13 novembre. Il est vrai que beaucoup d'utilisateurs attendaient depuis longtemps un iPhone de petite taille mais avec toutes les caractéristiques dont la puissance des plus grands. C'est chose faite puisque Apple l'a annoncé il y a un mois, l'iPhone 12 mini va bien voir le jour et sur le papier tout semble réuni pour que cela soit une réussite si ce n'est un point en particulier, l'autonomie.

Comme vous le savez, qui dit téléphone plus petits dit composants plus petits également et de ce fait si Apple annonce une puissance égale à l'iPhone 12 alors que la batterie est plus petite, on est en droit de se poser des questions sur le sujet. Voici les premières réponses de la part de ceux qui ont déjà eu la chance de le tester et à en juger par ce qui est dit, c'est partagé. Nous recevons nos deux exemplaires vendredi, mais nous avions déjà comparé la taille de ce modèle très attendu.



Premier avis de The Verge :

Sans faire aucun effort, j'ai constamment vidé la batterie de l'iPhone 12 mini en début de soirée. Les jeux intenses vous permettent de voir le pourcentage de batterie diminuer minute par minute.



C'est donc pas mal, mais ce n'est certainement pas génial. Mon sentiment après un peu moins d'une semaine est que passer une journée nécessite un peu de gestion de la batterie. Se retenir de consacrer une heure à un jeu Apple Arcade, savoir où pourrait se trouver votre prochaine opportunité de charger et surtout être plus disposé à s'allumer.



Deuxième avis de Techcrunch (plus optimiste) :

J'ai tenu une journée facilement, avec peut-être quelques points de différence avec l'iPhone 12.



Troisième avis de Pocket-lint avec notamment la caméra :

Naturellement, bien sûr, cela dépend de l'utilisation que vous faites de votre appareil. Prendre beaucoup de photos, filmer et éditer des vidéos Dolby Vision HDR, regarder des films, jouer à beaucoup de jeux - tout cela pèsera sur la batterie de l'iPhone 12 mini.



Cependant, les tâches générales, telles que répondre aux e-mails et aux messages, prendre des appels téléphoniques et prendre des photos occasionnelles, sont autant de choses que l'iPhone 12 mini peut gérer sans problème. Cependant, même si vous n'aurez peut-être pas besoin de le recharger cette nuit-là, vous ne passerez pas beaucoup de temps le lendemain avant qu'il ne nécessite une recharge.

Vous l'aurez donc remarqué, les avis sont différents selon les utilisateurs. Pour faire une conclusion rapide sur ce sujet, on peut tout simplement dire que cela semble logique, si vous êtes sur un iPhone 11 Pro Max et que vous comptez passer sur un iPhone 12 mini, oui, vous aurez une nette perte d'autonomie. De plus, si vous passez plusieurs heures par jour à jouer sur votre iPhone, la batterie descendra également assez vite (comme sur la plupart des iPhone en même temps). Mais si vous utilisez le téléphone de manière "classique" alors il ne devrait pas y avoir de soucis et ceux qui veulent posséder un téléphone petit et puissant devraient être comblés.



Rappelons que dans tous les cas, l'iPhone 12 Mini tient mieux qu'un iPhone SE 2020 ou un iPhone 8 par exemple. Même un iPhone X proposait 13 heures en lecture vidéo quand l'iPhone 12 Mini tient 15 heures.