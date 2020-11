YouTube ajoute la prise en charge du HDR pour l'ensemble des iPhone 12

La nouvelle mise à jour est disponible depuis quelques heures , vous pouvez la télécharger dès maintenant depuis l'App Store. Pour changer la qualité sur une vidéo YouTube, c'est simple. Il vous suffit d'appuyer sur les trois points superposés en haut à droite de la vidéo, puis vous verrez " Qualité ". Vous avez juste à appuyer et sélectionner la qualité que vous souhaitez ! Par défaut, vous êtes mis en qualité automatique , celle-ci s'ajuste suivant le débit descendant que vous avez sur le moment. À noter que l'option HDR de YouTube ne fonctionne que sur les écrans OLED des produits Apple.

Les possesseurs d'iPhone 12 et d'iPhone 12 Pro peuvent déjà profiter des vidéos en HDR sur l'application YouTube. La filiale de Google vient d'ajouter la prise en charge pour l'ensemble des utilisateurs qui viennent d'acquérir le nouvel iPhone. Le HDR est disponible de la qualité 144p60 jusqu'à la qualité Ultra HD 2160p60.

