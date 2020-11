[LIVE] Keynote Apple du 10/11 : Mac Apple Silicon et macOS 11

Il y a 6 heures

Medhi Naitmazi

C'est le jour J comme dit Apple. Il est temps de démarrer la transition vers les Mac Apple Silicon annoncée en juin dernier lors de la WWDC 2020. La firme à la pomme avait alors présenté macOS 11 Big Sur, la première mouture à supporter l'architecture ARM pour les futurs processeurs qui intègreront toute la gamme d'ici deux ans. Les puces AXX d'Apple sont déjà implantées dans les iPhone, iPad, HomePod et autre Apple TV, il était donc logique qu'elles arrivent sur les Mac.



Lancé par Tim Cook, cet #AppleEvent devrait se concentrer sur les premiers Mac ARM et la puce A14X, laissant la place pour un autre évènement en mars 2021 pour les traqueurs AirTags, le casque AirPods Studio, ou encore les AirPods 3

Quelle heure pour le keynote One More Thing ?

Soyez présents à 19 h sur notre page keynote (France / Belgique / Suisse, 18 h en Algérie / Maroc / Tunisie, 17 h en Côte d'Ivoire / Sénégal / ..., et 13 h au Québec), pour suivre la conférence dédiée aux nouveaux ordinateurs Apple. Tout sera retranscrit en français et en images ici-même, cf lien ci-dessous.

Les nouveautés du keynote de novembre 2020 d'Apple

Avec une nouvelle gamme de Mac, il y a de quoi faire. Mais Apple va y aller en douceur avec une transition sur deux ans. Les rumeurs indiquent que les premiers à passer sous ARM seront les MacBook Air et MacBook Pro. De même, il se murmure qu'une nouvelle Apple TV 4K serait dans les cartons avec une puce A12X.



A part la nouvelle puce A14X à huit coeurs, nous ne savons rien des nouveautés des premiers Mac Apple Silicon. La firme va-t-elle faire évoluer le design introduit en 2015 par le MacBook 12 pouces ?



Enfin, Apple devrait lancer officiellement macOS 11 Big Sur avec plus de 100 nouveautés et surtout une toute nouvelle interface.

Comme suivre le keynote d'Apple en direct et en français

Pour ne rien manquer, faites comme d’habitude depuis 12 ans, rendez-vous sur iPhoneSoft.fr. On commentera l’évènement en direct et en français, tandis qu'on présentera l’essentiel des nouveautés dans des articles dédiés à chaque nouveau produit.

Tim Cook ouvrira la conférence à 19 heures (heure de Paris), rejoignez-nous dès 18h45 pour suivre cet évènement avec nous en direct sur notre page Keynote ou via notre compte Twitter @iPhoneSoft_fr. Le résumé sera aussi publié sur notre page Facebook.



Et une fois de plus, Apple diffuse son évènement en direct sur Youtube qu'on retrouve directement ci-dessous ou sur la page keynote :

Keynote Apple en français

Résumé des nouveautés

Une fois le keynote terminé, retrouvez tous nos articles ci-dessous.