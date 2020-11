L'Union européenne veut diminuer la sécurité des messages sur WhatsApp

Corentin Ruffin

Est-ce que l'application WhatsApp Messenger (v2.20.120, 145 Mo, iOS 9.0) va une nouvelle fois devoir assouvir les désirs de l'Union européenne ? Il y a malheureusement de fortes chances, et cela risque d'être assez problématique pour nous autres, utilisateurs de la messagerie instantanée.



Car oui, le Conseil de l'Union européenne discute actuellement d'une baisse de la sécurité de cryptage des messages échangés, afin de faciliter les enquêtes des services de renseignement.

WhatsApp pourrait une nouvelle fois diminuer sa sécurité en Europe

Le chiffrement des communications est un point délicat dans le monde entier : d'un côté, les utilisateurs lambda veulent assurer la sécurité des échanges, mais les institutions et autorités aimeraient un assouplissement du chiffrement pour faciliter les enquêtes.



Le Conseil de l'Union européenne a adopté récemment un projet qui permettrait aux services de renseignement d'accéder à nos discussions. C'est le média autrichien ORF.at qui a publié le document intitulé "Sécurité grâce au chiffrement et sécurité malgré le chiffrement" et qui explique comment un juste milieu essaye d'être trouvé pour conserver la confidentialité des communications et donner accès à des éléments pour une enquête.

Il y a des cas où le chiffrement rend l'analyse du contenu des communications dans le cadre d'accès aux preuves électroniques extrêmement difficile ou pratiquement impossible malgré le fait que l'accès à ces données soit légal, indique la note en date du 6 novembre. Il est donc essentiel de préserver les pouvoirs des autorités compétentes dans le domaine de la sécurité et de la justice pénale grâce à un accès légal pour mener à bien leurs tâches, prescrit et autorisé par la loi.

Des "portes" pourraient donc voir le jour dans les chiffrements, ce qui va à l'encontre du cryptage bout en bout mis en place ces dernières années par les outils de messagerie. C'est ce qu'ils dénoncent d'ailleurs à l'écoute de cette idée, affirmant qu'une telle exception viendrait corrompre tout le système...



