HomePod mini : une réparation coûte 91 euros

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

Quelques semaines en arrière, Apple nous a fait la bonne surprise de nous présenter le HomePod mini, une version plus petite de la version connectée intelligente. Le gros plus, c'est son petit prix, qui s'affiche à 99€ et qui rattrape quelque peu le retard avec Amazon et Google.



Seulement, une nouvelle donnée vient d'entrer en compte : celle d'une quelconque réparation... En France, il faudra débourser pas moins de 91 euros, soit presque le prix d'achat.

La réparation du HomePod mini est de 91 euros

Attention si vous achetez un HomePod mini : c'est logique, mais prenez-en soin ! Car oui, la facture d'une éventuelle réparation pourrait vous coûter cher, très cher même puisqu'on parle de 91 euros. Une addition salée quand on sait que le produit neuf à lui seul vaut 99 euros.



Une politique surprenante de la part d'Apple, déjà appliquée pour le HomePod normal, avec notamment un tarif de 329 euros et une réparation de 301 euros. Bien sûr, si vous êtes encore sous garantie et que le problème ne vient pas de vous, la prise en charge sera gratuite.



En parallèle, il faut savoir qu'Apple propose également un AppleCare+ pour l'appareil à 15 euros, faisant ainsi tomber le coût de la réparation à 15 euros.