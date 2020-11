Le Rogue-like Auro: Monster Bumping se met à jour 5 ans après

Auro: Monster Bumping vient de passer en version 3.1, cinq ans après sa sortie et sa dernière mise à jour. Les développeurs de cet excellent Rogue-like stratégique, Dinofarm Games, ont même conservé le prix de base de 2,29€. Impressionnant.



Auro: Monster Bumping : toute nouvelle version 3.1 sur iOS

Après 100 Rogues en 2010, les développeurs de Dinofarm avait fait mouche une première fois. Mais c'est avec l'annonce en 2011 de leur nouveau jeu tactique au tour par tour appelé Auro: A Monster-Bumping Adventure qu'ils vont séduire des milliers de joueurs. Comme 100 Rogues, Auro est jeu d'exploration de donjons mais en beaucoup plus tactique. Il se rapproche plus d'un RPG comme Final Fantasy Tactics que de son ainé.



Après plusieurs années de développement, Auro a finalement atterri sur la plate-forme Android en septembre 2014, puis sur iOS en février 2015. Nous l'avions alors adoré avec sa conception et son gameplay particulièrement soignés.



Si Auro était encore tout à fait d'actualité pour les joueurs de 2020, en revanche la partie technique méritait un bon coup de jeune. La première pierre était la version PC. Appelé Auro 2.0, elle est arrivée sur Steam en avril 2016. Mais les évolutions étaient très difficiles à développer sur ce socle vieillissant, obligeant le studio à retirer l'app iOS en 2017 et à maintenir la version PC au minimum.



Mais finalement, il y a un mois, nous apprenions que le développeur Brett Lowey alias BrainGoodGames avait décidé de reconstruire Auro avec le moteur Unity, à partir de zéro. Une excellente idée qui permet à Dinofarm de le republier sur toutes les plates-formes.



Avec la version 3.0 puis 3.1, Auro inclus le contenu de la version PC mais surtout un mode paysage bienvenue et le support des grands écrans, malgré quelques bandes noires sur certains modèles. Mais c'est un premier pas qui sera suivi de nombreux autres. Oui, le studio annonce déjà de nouveautés sur App Store et Play Store :

Nous avons beaucoup de nouvelles fonctionnalités à venir, alors restez à l'écoute.

