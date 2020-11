Apple envoie les iPhone 12 Mini et iPhone 12 Pro

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Nous avons reçu plusieurs mails ce matin pour nous prévenir que nos iPhone 12 Pro Max et iPhone 12 Mini sont bel et bien partis des entrepôts d'Apple. Les premières livraisons prévues demain auront donc bien lieu, trois semaines après les iPhone 12 et iPhone 12 Pro (dont nous avons déjà proposé un test).

Les nouveaux iPhone 12 Mini et Pro Max sont là !

Apple tient donc ses promesses avec les acheteurs de la première heure qui recevront leur exemplaire demain 13 novembre. Pour information, les téléphones sont stockés aux Pays-Bas et seront dispatchés cette nuit en Europe et notamment en France. Les iPhone 12 sont donc arrivés en provenance de Chine un peu plus tôt, comme en attestaient certains utilisateurs américain qui ont un tracking plus précis.

Bref, si vous avez commandé votre iPhone, préparez-vous. Sinon, consultez les premiers avis sur l'iPhone 12 Mini qui est une excellente surprise, tout comme l'iPhone 12 Pro Max qui est plus performant que jamais (mais un peu trop grand pour certains).



L'iPhone 12 Mini démarre à 809€ quand l'iPhone 12 Pro Max demande 1259€. Les délais de livraison sont longs sur l'Apple Store actuellement, donc regardez chez les revendeurs :