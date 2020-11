Apple lance MacOS 11 Big Sur au téléchargement en version finale

Présenté lors de la WWDC 2020, MacOS 11 Big Sur est enfin disponible pour tous les clients ayant un Mac compatible. Il s'agit d'une refonte totale du système d'exploitation pour ordinateur du géant à la pomme, une première depuis 2001. Et c'est aussi l'occasion de démarrer la transition des processeurs Apple Silicon qui remplaceront d'ici deux ans ceux d'Intel dans tous les modèles du constructeurs.

Comment installer macOS 11 Big Sur

Pour profiter des nouveautés de macOS 11, il faut d'abord s'assurer que l'on détient un Mac compatible. Voici la liste officielle :

Les Mac compatibles avec MacOS 11 Big Sur

MacBook : 2015 ou plus récent

MacBook Air : 2013 ou plus récent

MacBook Pro : 2013 ou plus récent

Mac mini : 2014 ou plus récent

iMac : 2014 ou plus récent

iMac Pro : 2017 ou plus récent

Mac Pro : 2013 ou plus récent

Et tous les futurs Mac Apple Silicon

Les Mac Mini 2012 / 2013, MacBook Pro 2012 et MacBook Air 2012 ont été abandonnés.

Faire la mise à jour vers macOS 11

Ensuite, il faut lancer le téléchargement de la mise à jour de MacOS 11 Big Sur. Pour cela, faites d'abord un nettoyage de votre Mac pour gagner de l'espace disque, puis faites une sauvegarde avec Time Machine par exemple ou Carbon Copy Cloner.



Une fois cela fait, rendez-vous dans :

Menu pomme

Préférences système

Mises à jour logicielles

Si vous ne voyez pas MacOS 11 Big Sur, alors cliquez sur le lien ci-dessous. Lancez le téléchargement puis l'installation, cela va prendre une bonne heure.

Télécharger l'app gratuite macOS Big Sur

Toutes les nouveautés de MacOS Big Sur

La mise à jour majeure de MacOS ne passe pas pour rien de la version 10 (ou X) à la version 11. Celle qu'on nomme officiellement Big Sur apporte son lot non négligeable de modifications. On compte pas moins 100 nouveautés dans MacOS 11.



Voici un rappel des principales :

Nouveau design "neumorphisme" : MacOS Big Sur propose une refonte du design, autant au niveau de l'interface que des applications principales. Tout est inspiré d'iOS, mais pour se démarquer, Apple a fait évoluer son flat design vers du skeuomorphisme. C'est ce qu'on appelle du neumorphisme. Dans tous les cas, MacOS 11 Big Sur profite d'un lifting intégral bienvenue, après de vingt ans sous Mac OS X (mars 2001) et son style "Aqua".

: propose une refonte du design, autant au niveau de l'interface que des applications principales. Tout est inspiré d'iOS, mais pour se démarquer, Apple a fait évoluer son flat design vers du skeuomorphisme. C'est ce qu'on appelle du neumorphisme. Dans tous les cas, MacOS 11 Big Sur profite d'un lifting intégral bienvenue, après de vingt ans sous Mac OS X (mars 2001) et son style "Aqua". Apple Silicon : MacOS 11 marque l'arrivée des processeurs maison Apple Silicon. Cela veut dire que les apps iOS et iPadOS peuvent désormais tourner nativement sur un Mac. Un grand choix s'ouvre aux utilisateurs !

MacOS 11 marque l'arrivée des processeurs maison Apple Silicon. Cela veut dire que les apps iOS et iPadOS peuvent désormais tourner nativement sur un Mac. Un grand choix s'ouvre aux utilisateurs ! Finder : l'explorateur de fichiers simplifie son interface mais ne perdra pas ses fidèles

Centre de Contrôle : Apple propose un tout nouveau centre de contrôle à MacOS, inspiré de celui d'iOS 14 et iPadOS 14. Il permet donc d'accéder rapidement aux différents réglages principaux comme le Wi-Fi, Bluetooth, luminosité, volume, AirPlay, Night Shift, etc... Il est également personnalisable.

Widget : Apple a décidé de mettre en avant les widgets sur MacOS, un peu comme avec iOS 14 et iPadOS 14. C'est leur grand retour.

Messages : L'application iMessage est enfin complète et plus pratique. On trouve les conversations de groupe, les stickers, la possibilité d'utiliser le glisser-déposer, les effets et autres Memojis.

Safari : Les performances de Safari ont été nettement améliorées, et le navigateur est même 50% plus rapide que son concurrent Google Chrome. On trouve de nombreuses nouveautés comme les WebExtensions, la possibilité de voir tous les traqueurs ou encore les nouveaux onglets avec aperçus au survol.

Le son du Mac au démarrage : dernier point notable, le retour du son du Mac au démarrage, une chose disparue depuis quelques années mais qu’on pouvait retrouver avec une bidouille.