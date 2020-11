Bons plans iOS : Dead Cells, TABATACH, Pachoink!

Il y a 1 heure

Corentin Ruffin

Réagir

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 2 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Dead Cells, TABATACH, Pachoink!. L'occasion d'économiser 46€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Best 7 Minute Fitness Workout (App, iPhone / iPad, v2.4.6, 123 Mo, iOS 8.0, Tural Jabrayilov) passe de 3,49 € à gratuit. Basé sur des recherches scientifiques, le programme «7 minutes d’entraînement» est un moyen rapide, simple et efficace de se mettre en forme et de le rester. Créée pour les personnes ayant une vie bien remplie, cette routine a été conçue par des scientifiques pour vous faire bénéficier de tous les avantages d'un entraînement beaucoup plus long en un peu plus de 7 minutes.



Les chercheurs ont sélectionné 12 exercices pendant 30 secondes avec des intervalles de repos de 10 secondes. Cet entraînement de haute intensité avec peu de repos entraîne un métabolisme quotidien plus élevé et équivaut à un entraînement de plus d'une heure, à peine plus de 7 minutes.



Les + : Pour les personnes occupées Télécharger l'app gratuite Best 7 Minute Fitness Workout

Thunderspace (App, iPhone / iPad, v10.2.2, 120 Mo, iOS 11.0, Franz Bruckhoff) passe de 2,29 € à gratuit. Thunderspace est une jolie application de relaxation par les créateurs de Haze, vous permettant de mieux vous endormir, ou de vous concentrer.



Tempête, pluie, sons de la nature : tout le monde trouvera son bonheur.



Les + : Une belle application pour se détendre ! Télécharger l'app gratuite Thunderspace

TABATACH (App, iPhone / iPad, v1.1, 14 Mo, iOS 10.3, SaltyCrackers Co., Ltd.) passe de 1,09 € à gratuit. Un assistant pour vos exercices physiques intenses (Tabata, Crossfit, Kettlebell, Running, Yoga, Cycling et n'importe quel sport avec des intervalles de repos). Les fans de circuits transpirant vont être aux anges.



Une interface très simple et réussie qui permet de se concentrer sur ses mouvements plutôt que le chrono.



Les + : La possibilité d'enregistrer ses alarmes Télécharger l'app gratuite TABATACH

Writey (App, iPad, v1.6.1, 34 Mo, iOS 13.0, Mehrdad Bokaeian) passe de 3,49 € à gratuit. Écrire sur un iPad demande un peu d’entraînement, et c’est exactement pour cela que Writey a été conçu. Prenez votre Apple Pencil, choisissez un cours et suivez les guides pour améliorer votre écriture numérique.



L'application comprend trois cours d'écriture manuscrite: alphabet romain, écriture régulière et écriture cursive. Il comprend également un mode sombre.



Les + : Réapprenez à écrire ! Télécharger l'app gratuite Writey

Jeux gratuits iOS :

Bug Heroes Quest (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.4, 215 Mo, iOS 8.0, Foursaken Media) passe de 1,09 € à gratuit. Un spin-off des Bug Heroes acclamés par la critique. Ce RPG d'action contrôlé à double-stick vous permet d'explorer d'immenses environnements afin de répondre à certaines exigences et d'améliorer votre personnage en éliminant les ennemis.



Le jeu comprend plus de 60 missions, de nombreuses armes à courte et longue portée, ainsi que des classements et des succès via Game Center.



Les + : Pas le plus beau jeu, mais contenu intéressant Télécharger le jeu gratuit Bug Heroes Quest

Pachoink! (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.2, 114 Mo, iOS 8.0) passe de 3,49 € à gratuit. Pachoink! Les niveaux du jeu regorgent de cibles, mais maîtriserez-vous suffisamment vos billes pour toutes les éliminer?



Certains niveaux demandent de la précision, d’autres du timing, d’autres encore de la force brute, mais bien souvent, vous devrez combiner les trois. Relevez le défi et gagnez des étoiles.



Les + : Commandes intuitives à un doigt : il suffit de toucher, de faire glisser vers le bas et de relâcher !

Deux modes de jeu: campagne et sans fin (tour). Télécharger le jeu gratuit Pachoink!





Promotions iOS :

Romancing SaGa 3 (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.1, 769 Mo, iOS 9.0, SQUARE ENIX) passe de 24,99 € à 8,99 €. Après avoir fait son arrivée sur PlayStation 4, Xbox One, Switch, PS Vita et PC, c'est au tour des mobiles d'avoir le droit d'accueillir le jeu de rôle haut en couleur pouvant s'apparenter aux célèbres Final Fantasy.



Outre une amélioration des graphismes, on retrouve un nouveau donjon baptisé Phantom Maze et un nouveau mode de jeu, le New Game+. À l'occasion de cette sortie, Square Enix a également révélé que le jeu mobile Romancing SaGa Re;universe, qui fait un carton au Japon, aura le droit à une exportation à l'international en 2020.



Un classique dans le domaine des RPG ! Télécharger Romancing SaGa 3 à 8,99 €

This Is the Police 2 (Jeu, Stratégie / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.18, 1 Go, iOS 10.0, HandyGames) passe de 7,99 € à 3,49 €. Interprétez la loi comme bon vous semble dans This Is the Police 2, la suite du mémorable This Is the Police. Intallez-vous dans le bureau du shérif, gérez vos policiers, enquêtez, interrogez, incarcérez, prenez des décisions difficiles et évitez de finir vous-même en prison ! Découvrez un jeu narratif mélangeant aventure, stratégie et combat tactique en tour par tour.



S'agit-il d'un jeu de simulation ? D'un jeu de gestion ? D'un jeu de combats tactiques ? D'un roman interactif ? D'un jeu d'énigmes ? C'est tout cela et bien plus encore !



Plongez dans une expérience narrative unique en son genre. Télécharger This Is the Police 2 à 3,49 €





This is the Police (Jeu, Stratégie / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.1, 2 Go, iOS 8.0, HandyGames) passe de 7,99 € à 3,49 €. "Plongez dans un récit intense mêlant corruption, délits et manœuvres politiques. Incarnez Jack Boyd, l'implacable directeur de la police de Freeburg, et explorez la face obscure d'une ville au bord du chaos. Jack partira-t-il à la retraite avec un bon magot ou finira-t-il fauché... voire pire ?



Gérez vos équipes, faites face aux situations de crise et menez l'enquête dans les rues d'une ville qui sombre dans la déchéance. La pègre mafieuse étend son emprise tentaculaire à tous les secteurs de la ville et même le maire n'hésitera pas à tirer profit de toute situation pouvant lui apporter un avantage politique.



Choisissez judicieusement comment vous réagirez face aux évènements auxquels vous serez confrontés. Télécharger This is the Police à 3,49 €