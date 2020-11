HomePod Mini : Des tests positifs, mais tout le monde n'est pas convaincu

Comme à son habitude, Apple expédie ses nouveaux HomePod Mini à plusieurs grands médias américains avant leurs commercialisations. Cela permet d'avoir l'assurance d'une certaine couverture médiatique lors du lancement et permet aussi d'obtenir l'impression des journalistes pour les clients qui hésitent. La majorité des tests pour le HomePod Mini ont été mis en ligne il y a 24 heures et ils sont assez partagés.

La qualité du son est bien présente sur le HomePod Mini

Dès le 16 novembre, vous trouverez en Apple Store et chez les nombreux revendeurs le HomePod Mini. Il s'agit d'une version plus petite et beaucoup moins chère que la première version de l'enceinte connectée !

Disponibles à seulement 99€, plusieurs journalistes américains ont cherché à vérifier si le HomePod Mini tenait ses engagements d'un son de haute qualité avec un assistant vocal qui est capable de répondre à une majorité de vos questions et demandes.

Engadget fait partie des médias qui ont eu la chance de recevoir un HomePod Mini pour le tester et donner son avis à ses lecteurs. Le média semble avoir été convaincu par cette expérience, cependant tout n'est pas parfait, surtout quand on le compare à l'enceinte de Google !

Le HomePod mini sonne assez bien, mais c'est toujours un petit haut-parleur. L'enceinte s'empile bien du point de vue de la qualité par rapport au Nest Audio. J'ai été surpris de la proximité de la présence générale des basses entre les deux, et le HomePod mini semble légèrement plus clair, en particulier avec les voix. Mais le haut-parleur de Google a un peu d'avantages sur le volume global, et les différences de clarté sont moins prononcées à des volumes plus élevés. Apple affirme que son nouveau haut-parleur fournit un son qui remplit la pièce, mais cela n'est vrai que si la pièce n'est pas très grande.

Chez TechCrunch, on est un peu plus optimiste et on parle d'un "son remarquablement grand" pour une taille si petite et un prix inférieur à 100€.

Votre préférence peut dépendre de l'endroit où vous placez le HomePod, mais ce modèle est plus polyvalent, surtout si vous n'êtes pas simplement assis devant l'enceinte toute la journée. J'ai utilisé beaucoup d'enceintes intelligentes à mon époque, et honnêtement, je suis vraiment impressionné par le son qu'Apple a pu obtenir avec l'appareil de 3,3 pouces.

Les journalistes de The Verge annoncent eux une déception. Toujours admiratif des produits Apple, le média surprend et explique que le son délivré par le HomePod Mini n'est pas aussi bon que les enceintes connectées au même prix. Un mauvais point pour Apple, parce que s'il y a un média américain qu'il ne faut pas décevoir, c'est bien The Verge.

Je ne peux pas dire que le HomePod mini sonne bien. À côté du grand Écho et du Nest Audio, qui coûtent tous deux la même chose, il ne peut tout simplement pas suivre. Il n'a ni la présence, ni le volume, ni la sonorité de l'un ou l'autre, et il ne peut certainement pas égaler la sortie de basse de l'Écho. Comme on dit, il n'y a pas de remplacement pour le déplacement.

Pour CNET, le HomePod Mini est plutôt destiné aux personnes qui sont en plein coeur de l'écosystème Apple. Selon les journalistes, ce sont les clients qui auront le plus de chance d'apprécier la petite enceinte d'Apple !

Si vous êtes un fan d'Apple, vous allez adorer ce haut-parleur intelligent à 99$. Il est aussi bon marché que les produits Apple ne le seront probablement jamais. Il a un excellent son, une belle apparence et offre les fonctionnalités de haut-parleur intelligent que nous attendons tous grâce à ses concurrents. Si vous avez un iPhone et une Apple TV, il est facile d'opter pour le HomePod Mini pour l'installation de votre maison intelligente.

Et pour conclure, l'un des plus gros média qui a testé le HomePod Mini... Le Wall Street Journal ! Voici ce qu'en pense la personne qui a eu la chance d'expérimenter la nouvelle enceinte d'Apple :

Pour mon foyer multiplateforme, Nest Audio est mon choix. L'assistant Google est intelligent et le Nest Audio offre un son dynamique adapté à mon petit espace. Et ils ont tout simplement l'air sympa. Je n'étais pas un grand fan du nouveau haut-parleur Écho, mais ce n'est pas mal si vous êtes déjà enfermé dans le monde riche en fonctionnalités d'Alexa. Cependant, pour une maison tout en iOS, le nouveau HomePod Mini est un produit bien plus convaincant que l'original - et un moyen pour Apple de s'intéresser enfin à l'action des haut-parleurs intelligents. Pour moins de fonctionnalités et une plus grande fidélité, Sonos est toujours une option.

Vous l'avez probablement remarqué, la majorité des retours sont positifs, cependant dès que les journalistes ont pris l'initiative de comparer le HomePod Mini avec ses concurrents qui sont aux alentours des 100€, la déception est immédiate !

Au sein de la rédaction, on rejoint complètement l'avis de CNET, le HomePod est clairement la meilleure solution si vous êtes plutôt du côté d'Apple pour le boitier connecté à votre TV, votre smartphone, votre tablette, votre ordinateur ou encore votre domotique à la maison. Le HomePod va venir s'ajouter comme le "coeur" de l'écosystème Apple et apporter une valeur ajoutée ainsi qu'un confort supplémentaire à la continuité entre tous les appareils.

Bien évidemment, le HomePod Mini est plus petit et moins performant que son grand frère le HomePod de 1ère génération, si vous souhaitez l'acheter, attendez-vous à une enceinte "basique" qui comblera vos exigences primaires, mais pas secondaires.



Dans l'ensemble, le HomePod Mini reste un bon choix si vous souhaitez vous lancer dans l'achat de votre première enceinte connectée et que vous possédez des produits Apple. Dans le cas contraire, il faudra probablement vous approcher du HomePod classique ou l'enceinte d'un concurrent avec un assistant vocal et un son plus intéressant.

En précommande depuis vendredi dernier, le HomePod Mini est officiellement disponible en vente dès le 16 novembre en blanc ou gris sidéral !



