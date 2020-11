iPhone 12 : une demande plus forte que prévu selon Foxconn

L'iPhone 12 est un succès et ce n'est pas l'un des fournisseurs d'Apple nommé Foxconn qui dira le contraire. À travers une conférence, le Président de Foxconn a déclaré que la demande pour les iPhone 12 était plus importante que prévue.

Foxconn confirme le carton des iPhone 12

Foxconn, fournisseur principal d'Apple, a participé à une "conférence financière" ce jeudi 12 novembre 2020 durant laquelle son Président en personne a déclaré que la demande de la gamme iPhone 12 était plus importante que prévue. Pendant cette conférence, il est revenu sur les chiffres du dernier trimestre et en a profité pour préciser l'envie de Foxconn d'investir massivement aux Etats-Unis et d'y fabriquer de nouveaux produits.

Il est aussi expliqué que l'iPhone 12 y est pour beaucoup dans les bénéfices de l'entreprise puisqu'il fait partie de l'électronique grand public qui représente 41% du chiffre d'affaire de la société au 3ème trimestre.



Ce petit sujet rapide permet tout simplement d'encore une fois confirmé le succès des iPhone 12. Cela permet aussi d'expliquer les stocks vides et les délais rallongés à la commande ces derniers temps avec par exemple des iPhone 12 Pro Max livrés en décembre.



