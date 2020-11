iPhone 12 Pro Max : la batterie toujours en « L »

À peine livré, le tout nouvel iPhone 12 Pro Max est déjà démonté ! Et la première chose qui frappe c’est sa batterie qui adopte un format en L, alors que ses homologues sont revenus sur un composant classique. Apple avait utilisé ce format sur l’iPhone X jusqu’à l’iPhone 11.

La batterie en L fait de la résistance chez Apple

La batterie en L était en effet une caractéristique des iPhone X, iPhone XS et iPhone 11 Pro. Mais cette année, les iPhone 12 et iPhone 12 Pro sont repassés à une batterie rectangulaire tout en diminuant la capacité. L’iPhone 12 Pro Max a également fait du downsizing mais a surtout changé le format.

C’est le leaker L0vetodream qui a partagé des photos de son démontage d’un iPhone 12 Pro Max dans lequel on aperçoit la carte mère, le module photo, le châssis et la batterie.

On peut alors confirmer que la batterie de l’iPhone 12 Pro Max dispose d’une capacité de 3 687 mAh, soit moins que l’iPhone 11 Pro Max et ses 3 969 mAh. Comme sur les autres iPhone 12, Apple a réussi à maintenir l’autonomie, en grande partie grâce à la puce A14 gravée en 5nm. Et cette dernière qui sert de base à la puce M1 des nouveaux Mac leur permet de doubler l’autonomie.



Pour revenir sur l’iPhone 12 Pro Max, les clients Spe recevront dès demain, pour ceux qui l’ont précommandé vendredi dernier. Les premiers tests font état de performances exceptionnelles mais d’un format devenu trop imposant pour certaines mains.