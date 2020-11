Sorties jeux : Fruit Ninja 2, Forager, A3: STILL ALIVE

Il y a 1 heure

Corentin Ruffin

Aujourd'hui 13 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Fruit Ninja 2, Forager, A3: STILL ALIVE.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

War Alliance (Jeu, Action / Stratégie, iPhone / iPad, v1.70.571, 231 Mo, iOS 10.0, MG Magnific Games) Affrontez des joueurs du monde entier et menez vos forces à la victoire dans War Alliance, le jeu JcJ Battle Arena bourré d'action, en temps réel, qui présente des héros contrôlables uniques au genre.



Amenez au combat votre jeu de cartes en constante évolution, déployez-le sur le champ de bataille, soutenez votre héros et, finalement, abattez votre adversaire, accédez à la gloire et remportez de belles récompenses.



Gravissez les échelons, récupérez un incroyable butin et bien plus encore dans War Alliance !



Battez-vous dans des matchs JcJ EN TEMPS RÉEL contre des joueurs du monde entier ! Télécharger le jeu gratuit War Alliance





Summoners Glory: Eternal Fire (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.7, 1,4 Go, iOS 9.0, Mito Games Corporation) Pendant longtemps, les habitants d'Ertos ont mené une vie calme et paisible. Jusqu'au jour où le Seigneur Démon appelé Morganter est apparu sur Kairasia. Un règne de terreur a commencé et bientôt le monde était au bord de la destruction. Le peuple était impuissant contre le Seigneur Démon et a subi défaite après défaite. Mais les dieux n'ont pas abandonné leur peuple et le ciel d'Ertos a entendu les gens pleurer. La déesse du feu initial est venue au monde, et la lumière de l'espoir a resplendi devant l'humanité. Sous la houlette des Dieux, les héros défient Morganter une dernière fois…



Plongez dans une aventure inoubliable dans cet open-world qui emmène le joueur dans un RPG rempli de créateurs et de ressources à collecter. Télécharger le jeu gratuit Summoners Glory: Eternal Fire





Goddess of Genesis S (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.5.0, 1,2 Go, iOS 9.0, ZlongGames) Rencontrez les héros des légendes les plus célèbres du monde et écrivez votre nouvelle histoire tout au long de ce voyage inoubliable!



Embarquez pour une aventure animée dans Goddess of Genesis S et entreprenez la mission sacrée de sauver le monde! Utilisez des cartes de tarot magiques pour invoquer des héros légendaires qui se joindront à vous dans votre combat, affrontez de puissantes forces obscures et explorez un immense monde fantastique en dévoilant les secrets d'un scénario épique!



Rassemblez des personnages légendaires tels que Lucifer, Le Petit Chaperon Rouge, Athéna, Gabriel et bien d'autres, réinventés dans un style nouveau et unique, tous présentés dans des graphismes haute définition entièrement 3D qui imprègnent chaque personnage de charme et qui vous plongent dans un monde fantastique à couper le souffle. Télécharger le jeu gratuit Goddess of Genesis S





Gnomitaire (Jeu, Cartes, iPhone / iPad, v1.0, 91 Mo, iOS 12.0, Arnold Rauers) Gnomitaire est un petit Solitaire pour les gnomes intelligents.



Prenez place dans la taverne confortable de Card Crawl et jouez une partie de Gnomitaire avec votre barman préféré. Dans ce jeu de cartes de style solitaire original, vous commandez 16 cartes générées aléatoirement dans 4 colonnes en faisant correspondre les types de cartes corrects. De courtes sessions de jeu de 5 minutes pour se distraire. En mode Challenge, vous affrontez 9 autres ennemis dans une poursuite continue avec les meilleurs scores pour atteindre les plus précieux rangs. Télécharger le jeu gratuit Gnomitaire





Fruit Ninja 2 (Jeu, Action, iPhone / iPad, v2.0.1, 410 Mo, iOS 10.0, Halfbrick Studios) Fruit Ninja est l'un des jeux les plus amusants de tous les temps. Venez voir le prochain jeu dans l'univers de Fruitasia !



Préparez votre lame ! Tout le monde s'amuse, le jeu d'action de découpage de fruits est de retour avec l'ajout de mini-jeux amusants et d'une action compétitive en temps réel !



Profitez de toute l'action pendant que vous affrontez d'autres ninjas du monde entier. Aucun autre jeu n'est aussi amusant que celui qui vous permet de gravir les échelons pour devenir le champion de Fruit Ninja. Que vos réflexes soient aiguisés, que la sagesse soit profonde ou que vous détestiez tout simplement la nourriture biologique, Fruit Ninja 2 promet de vous offrir du plaisir et des jeux captivants dans des tranches de temps pleines d'action. Alors, qu'attendez-vous ? Télécharger le jeu gratuit Fruit Ninja 2





Forsaken World:Gods and Demons (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.2.0, 819 Mo, iOS 9.0, YOOZOO (SINGAPORE) PTE. LTD.) Forsaken World: Gods and Demons est un MMORPG fantastique en monde ouvert immense. Plongez dans un monde d'aventures sans fin où le trésor et la gloire attendent ceux qui le souhaitent. Faites un raid dans le repaire d'un dragon, recherchez des artefacts perdus ou profitez simplement du paysage.



Vos actions influenceront le monde qui vous entoure à travers des événements épiques qui façonneront l'avenir de Calindor. Laissez votre marque et devenez une légende.



Plongez-vous dans les paysages à couper le souffle de Forsaken World. Envolez-vous pour avoir la meilleure vue de Calindor tout en explorant chaque centimètre carré de la terre et en découvrant ses nombreux secrets. Télécharger le jeu gratuit Forsaken World:Gods and Demons





A3: STILL ALIVE (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.6, 3,6 Go, iOS 9.0, Netmarble Corporation) Le studio derrière The Seven Deadly Sins Grand Cross vient de lancer son dernier MMORPG, A3 Still Alive. Déjà disponible en Corée du Sud depuis un moment, le titre s'ouvre enfin aux joueurs occidentaux.



Alors que ses concurrents sont aussi beaux et aussi grands, A3 Still Alive ne mise pas tout sur son (excellent) moteur qui permet d'avoir des effets de lumière et d'ombre spectaculaires. En effet, pour ceux qui n'auraient pas un iPhone 11 ou iPhone 12, Netmarble a prévu un contenu gigantesque avec une surprise de taille : un mode Battle Royale.



Comme tout bon jeu de rôle massivement multijoueur, il faut commencer par choisir sa classe avec un personnage que l'on peut personnaliser à foison, dans la plus pure tradition coréenne. A vous de choisir parmi les cinq classes que sont le Berserker, le Templier, la magicienne, l’assassin et l’archère. A chaque fois, vous aurez des avantages et des inconvénients au niveau du gameplay induit par le héros.



Si l'ensemble est classique (mais de grande qualité), l'originalité de A3 Still Alive réside dans son mode Battle Royale. Disponible pour tout le monde, même les débutants au niveau 1, cette compétition entre joueurs vous permet d'allonger la durée de vie, mais aussi et surtout, de gagner de l’expérience et des armes pour votre personnage dans l’aventure solo.

Télécharger le jeu gratuit A3: STILL ALIVE





Nouveaux jeux payants iOS :

Trippy Escape: Mindeater (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1.2, 692 Mo, iOS 11.0, Aneta Pazderkova) "Regardez le monde à travers les yeux de notre personnage principal - Cordelia. Votre but est d'échapper à son propre esprit. Pour ce faire, vous devez résoudre des énigmes, rassembler des objets et les utiliser correctement. Combien de temps faudra-il pour sortir du cerveau piège de la Cordelia?



Caractéristiques de jeu:

- Atmosphère unique

- Des puzzles

- Du plaisir pour les longues soirées d'hiver Télécharger Trippy Escape: Mindeater à 2,29 €





Slimes and Monsters (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 35 Mo, iOS 11.0, Monte Boyd) Le développeur Monte Boyd est donc de retour dans le monde du jeu vidéo mobile, avec l'annonce de Slimes and Monsters, les slimes ne seront désormais plus seuls et se feront épauler par des monstres variés : des chauves-souris, des squelettes, des araignées, des gobelins et bien d'autres...



L'autre nouveauté, c'est que les niveaux, bien que toujours aléatoires, sont plus longs et... plus difficiles à terminer. L'autre gros ajout ? Le développeur fait désormais appel à des éléments RPG : si les sorts sont toujours présents, il sera également possible d'équiper de nouvelles armes et équipements.

Télécharger Slimes and Monsters à 2,29 €





Samorost 2 (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v2.33.0, 127 Mo, iOS 10.0, Amanita Design s.r.o.) Remontez le temps et vivez la deuxième aventure cosmique du gnome pour la première fois sur mobile dans cette nouvelle version enrichie !



Samorost 2, c'est l'histoire surréaliste d'un gnome de l'espace dont le chien se fait enlever par des extraterrestres facétieux. Partez pour une brève expédition au secours de votre ami quadrupède, croisez d'étranges étrangers et détendez-vous avec les sonorités apaisantes de la bande-son signée Tomáš Dvořák alias Floex.



Au programme de cette nouvelle version améliorée :

- Des graphismes améliorés avec affichage plein écran

- Divers ajustements dans le game design

- Une refonte du système de sauvegarde (fini les codes de niveaux !) Télécharger Samorost 2 à 3,49 €





MO: Astray (Jeu, Action / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.3.2, 2,5 Go, iOS 9.0, Rayark International Limited) MO: Astray est un jeu de plateforme d'action en pixel art, à défilement latéral. Menez MO à travers des énigmes époustouflantes en utilisant des capacités spéciales. Des ennemis bizarres, des pièges menaçants et des conceptions de niveau ingénieuses vous attendent.



Dans ce nouveau jeu, le studio a ainsi fait appel à un mécanisme plateforme, qui mélange action et petits puzzles permettant d'avancer au travers des niveaux.



Du côté des graphismes, c'est très beau : on retrouve un côté pixel-art revisité, amenant un côté moderne qui rend très bien.

Télécharger MO: Astray à 5,49 €





Forager (Jeu, Stratégie / Aventure, iPhone / iPad, v1.01, 147 Mo, iOS 12.0, Humble Bundle) Forager est un jeu 2D en monde ouvert inspiré de vos jeux d’exploration, de simulation agricole et de fabrication préférés.



- Collectez, amassez et gérez des ressources.

- Fabriquez des objets et des structures utiles.

- Créez une base à partir de rien. Achetez des terres pour explorer et vous étendre.

- Progressez dans les niveaux, et découvrez de nouveaux plans, compétences et capacités.

- Résolvez des énigmes, dévoilez des secrets et bravez des donjons !

- Votre liberté est totale ! À vous de fixer vos propres objectifs !



Commencez humblement et améliorez votre base, vos compétences, votre équipement, votre réseau d'amis (et d'ennemis !) et créez un avenir à votre image !

Télécharger Forager à 8,99 €