Les iPhone 12 Mini et iPhone 12 Pro Max sont disponibles à l'achat

Il y a 24 min

Medhi Naitmazi

Après une semaine de précommande, le nouvel iPhone 12 Mini et l'iPhone 12 Pro Max sont en vente chez tous les revendeurs. Ils avaient a été annoncés mardi 13 octobre par Apple, mais leur nouveau gabarit avait contraint la firme à décaler leur sortie, préférant laisser les deux modèles intermédiaires sur le front;



Si le plus petit et le plus grande des iPhone 5G sont en vente, il faudra être rapide car le lancement est mondial et Apple a déjà du mal à renouveler ses stocks. L'iPhone 12 Mini commence à 809€, quand l'iPhone 12 Pro Max démarre à 1 259€.

Achetez l'iPhone 12 Mini ou l'iPhone 12 Pro Max

Comme vous pouvez le constater sur l'image montée par nos soins ci-dessus, les deux smartphones Apple s'adressent clairement à deux publics différents. Le premier est compact (5,4 pouces), mignon et bien moins cher que le second qui atteint désormais les 6,7 pouces de diagonale. Pourtant, les deux sont aussi puissants et les différences sont assez maigres.



En consultant notre comparatif entre iPhone 12 et iPhone 12 Pro, vous verrez que les différences se trouvent dans les détails.



Le Pro garde l'avantage sur :

un stockage de 128 Go

une finition acier (contre aluminium)

une autonomie plus conséquente

un troisième appareil photo (téléobjectif)

un scanner Lidar.



Le tout pour 250€ de plus, même si le zoom est ici capable d'aller jusqu'à 2,5x sur le Pro Max contre 2x pour l'iPhone 12 Pro classique. Pour le reste, tout est identique comme la puce A14 Bionic, le modem 5G, le WiFi 6, le Bluetooth 5.0, l'écran OLED, le nouveau design, la finesse, etc.



Cette année, l'iPhone 12 Mini est notre coup de coeur avec un rapport qualité / prix excellent. D'ailleurs, le Pro Max est devenu trop grand pour certains.



iPhone 12 Mini

Préparez donc votre porte-monnaie pour acheter le dernier iPhone 12 Mini à :

iPhone 12 Mini 64 Go à 809€

iPhone 12 Mini 128 Go à 859€

iPhone 12 Mini 256 Go à 979€

Vous pouvez acheter l'iPhone 12 Mini chez les revendeurs :

iPhone 12 Pro Max

Et le nouvel iPhone 12 Pro Max à :

iPhone 12 128 Go à 1259€

iPhone 12 256 Go à 1379€

iPhone 12 512 Go à 1609€

Vous pouvez acheter l'iPhone 12 Pro Max chez les revendeurs officiels :