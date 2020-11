iPhone 13 : Apple va battre un record de finesse sur sa batterie

L'iPhone 12 vient de sortir et les rumeurs sont déjà prêtes pour pronostiquer les futures nouveautés de la prochaine génération de l'iPhone. Comme chaque année, Apple va mettre en vente son iPhone 13 vers la rentrée 2021 (en espérant qu'il n'y est pas de retard lié au Covid-19). Selon le célèbre analyste Ming-Chi Kuo, la firme de Cupertino pourrait battre un nouveau record dans la finesse de la batterie.

L'iPhone 13 encore plus fin que les précédents ?

Vous l'avez probablement remarqué, depuis plusieurs années Apple fait tout pour réduire considérablement l'épaisseur de son iPhone. Si la firme de Cupertino avance toujours plus vite dans cette "compétition" du smartphone le moins épais, c'est grâce à ses fournisseurs qui arrivent à proposer des composants toujours plus fins à Apple. Pour l'iPhone 13, l'analyste Ming-Chi Kuo affirme que la batterie utiliserait une toute nouvelle technologie baptisée "LCP Soft Board" qui permettrait de réduire l'épaisseur de la batterie et donc de l'ensemble du smartphone.

Cette batterie de nouvelle génération serait composée de polymère à cristaux liquide, un matériau qui permet de réduire l'épaisseur de la batterie tout en conservant les performances et la durée de vie. Il se pourrait donc que l'iPhone 13 possède les mêmes mAh que les iPhone 12 actuels ! Apparemment la révolution de la batterie ne sera pas non plus pour l'année prochaine...

Apple (toujours très en avance sur ses futures nouveautés) aurait déjà sélectionné l'entreprise qui serait aux commandes de la production de ces batteries nouvelles générations. Il s'agirait de Career Technology qui a une grande expérience dans ce secteur et qui a en plus gagné la confiance du géant californien. L'entreprise s'occuperait de 50% (maximum) de la production des batteries des iPhone 13 (tous modèles confondus).

Le rapport de Kuo estime aussi que Career Technology s'occupera aussi des nouveaux AirPods 3 et de l'iPad avec écran mini-LED qui sortira l'année prochaine. Il n'est pas précisé pour quels composants précisément, mais il y a de fortes chances que cela concerne aussi la batterie.

