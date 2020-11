Des problèmes de batterie et d'écrans noirs sur macOS 11 Big Sur

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Un grand nombre de propriétaires de MacBook Pro 13 pouces datant de 2013 et de 2014 signalent que la mise à jour de macOS Big Sur est en train de "briquer" leurs machines. On trouve de nombreux témoignages de problèmes similaires sur Reddit et sur les forums d'assistance Apple.



De plus, nous constatons des troubles liés à l'autonomie depuis le passage à la version finale de macOS 11 sur plusieurs ordinateurs portables d'Apple.

Big Sur : Une mise à jour qui bloque les Mac

Les utilisateurs signalent qu'au cours de la mise à jour vers macOS 11 Big Sur, leurs machines ont été bloquées en affichant un écran noir. Les combinaisons de réinitialisation des touches, y compris la NVRAM, SMC, le mode sans échec ou la récupération, sont toutes inaccessibles après avoir tenté d'installer la mise à jour, ne laissant aucun moyen de contourner l'écran noir. C'est un briquage en bonne et due forme.



Il semble que le très grand nombre d'utilisateurs rencontrant des problèmes soient propriétaires du MacBook Pro 13 pouces fin 2013 et mi-2014, mais il n'est pas exclu que d'autres appareils soient touchés. Il est également à noter que ce sont les modèles les plus anciens pris en charge par ‌macOS Big Sur‌ (d'autres encore plus anciens peuvent d'ailleurs installer macOS 11 avec cette astuce).



Un intervenant sur Reddit a déclaré que l'assistance Apple lui avait demandé de réserver une réparation pour son MacBook Pro. Un autre participant à un fil du support Apple a déclaré que le problème avait été transmis à l'équipe d'ingénierie d'Apple. Ce n'est guère rassurant.

Une autonomie en berne sur macOS 11

De notre côté, nous constatons sur deux de nos MacBook (un Air 2019 et Pro 15 Pouces 2018), une autonomie en forte baisse après le passage à macOS 11. Très rapidement, la batterie peut perdre près de 20%. Difficile de comprendre l'origine du problème car nous n'avons pas installé de nouveaux logiciels. En utilisant par exemple Xcode avec une batterie à environ 40%, en quelques minutes l’indicateur vire au rouge et le Mac se coupe, le temps de le rebrancher.

Avez-vous constaté l'un de ces problèmes en passant à MacOS 11 Big Sur ? Espérons que ce soit très ponctuel car la mise à jour de macOS 11 est très bonne avec une nouvelle interface et de nombreux ajouts très pratiques.