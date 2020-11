Amazon Pharmacy est disponible aux États-Unis (bientôt en France ?)

Toujours en quête d'une croissance, Amazon a décidé d'apporter un catalogue encore plus vaste pour ses clients américains. La firme de Jeff Bezos va maintenant proposer un service dédié à la vente de médicaments. La nouveauté a été annoncée aujourd'hui et se présente comme une pharmacie en ligne qui sera très contrôlée et à la portée de tous... du moment que vous avez l'ordonnance d'un médecin !

Voici Amazon Pharmacy

Amazon le sait, les pharmacies en ligne sont une demande récurrente de la part des consommateurs partout dans le monde. En ce 17 novembre 2020, la firme américaine a annoncé lancer Amazon Pharmacy pour tous les clients qui visitent le site, qu'ils soient abonnés Prime ou non.

Ce nouveau service sera plus qu'une simple vente de médicaments puisque les clients pourront ajouter leurs informations d'assurance santé, mais aussi gérer les ordonnances et sélectionner leur mode de paiement. Les Américains retrouveront des fiches détaillées comme on les connait à l'heure actuelle avec Amazon !



L'entreprise a aussi annoncé des tarifs préférentiels pour les abonnés Prime. Toutes les personnes qui possèdent un abonnement en cours pourront payer leurs médicaments moins chers avec toujours la livraison en 1 jour ouvré ou le soir même si leur domicile se situe dans une zone qui est éligible.

TJ Parker le vice-président d'Amazon Pharmacy a expliqué :

Nous avons conçu Pharmacie Amazon donner la priorité aux clients. Nous travaillons dur pour gérer les complications de manière transparente afin que toute personne ayant besoin d'une ordonnance puisse comprendre ses options, passer sa commande au prix le plus bas disponible et se faire livrer rapidement ses médicaments.

En France, la vente de médicaments en ligne est un sujet assez tabou, depuis le 2 janvier 2013 les pharmaciens établis en France ont réussi à obtenir la vente des médicaments en ligne, la pratique reste toutefois très encadrée par le code de la santé publique. Pour l'instant, il est interdit pour des sites du type Amazon ou encore Cdiscount de vendre des médicaments avec ou sans ordonnance.

En février 2020, un projet de loi a révolté les pharmaciens, celui-ci annonçait une possibilité (éventuelle) de vente de médicaments par des sites qui ne sont pas officiellement tenus par des pharmaciens.

Immédiatement, le ministère de la Santé Agnès Buzyn avait tenté de rassurer les pharmaciens en expliquant au micro de RMC et BFM TV :

Nous ne souhaitons pas que des plateformes vendent des médicaments comme on vend des livres. […] Nous allons prendre tous les engagements nécessaires pour rassurer les pharmaciens. Cela doit rester à la main des pharmaciens d’officine.

Aujourd'hui, les sites hors pharmacie n'ont toujours pas le droit de vendre des médicaments. À l'avenir, cela pourrait se débloquer, même s'il est clair que donner le feu vert à Amazon pour la vente de médicaments, c'est mettre toute la profession de pharmaciens en danger, puisque comme on le dit souvent... Il est impossible d'être plus fort qu'Amazon !

Pour l'instant, Amazon Pharmacy n'est disponible qu'aux États-Unis, si l'entreprise veut exporter le concept en France, elle devra apporter des arguments très convaincants sur la sécurité des transactions et sur la provenance des produits. C'est loin d'être gagné...



