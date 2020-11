L'appel vidéo débarque sur Fortnite avec Houseparty

Si vous voulez plus d'infos en ce qui concerne cette toute nouvelle manière de partager des moments avec ses amis lors d'une session Fortnite, n'hésitez pas à vous rendre sur la page officielle.

Cette nouvelle fonction est disponible pour les joueurs PS4, PS5 et PC . En revanche, les joueurs Xbox ne sont pas mentionnés, étrange. Un petit bonus supplémentaire vous sera gratuitement attribué lors de l'association de vos comptes Epic Games et Houseparty. Pour finir, notez que l'application HouseParty est bien disponible sur iOS contrairement à Fortnite. Voici le bonus en photo :

Une toute nouvelle fonctionnalité fait son apparition dès aujourd'hui dans le monde de Fortnite , elle s'appelle Houseparty . L'application Houseparty permet aux joueurs de Fortnite de faire des appels vidéo entre eux lorsqu'ils jouent ou même lors d'un évènement Fortnite pour le suivre ensemble de manière encore plus intense. Une fois que l'application est installée, il suffit de créer un compte et de le relier à votre compte Epic Games.

Epic Games lance aujourd'hui une nouveauté qui devrait plaire à pas mal de joueurs Fortnite à savoir, les appels vidéo. Grâce à une application spécialement dédié aux appels vidéo, vous allez pouvoir créer des groupes d'amis en vidéo, ce qui peut rendre vos parties encore plus fun. Voyons ensemble comment ça marche.

