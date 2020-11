App Store : la commission réduite à 15% sous 1 million de CA

Medhi Naitmazi

Apple a annoncé aujourd'hui un changement notable de sa fameuse commission sur l'App Store. La société lance le programme App Store Small Business, qui réduira la commission de l'App Store à 15% pour les développeurs qui ont gagné jusqu'à 1 million de dollars de recettes au cours de l'année civile précédente.

Apple va aider les petites entreprises, pas Epic Games

Apple affirme que les développeurs existants qui gagnent jusqu'à 1 million de dollars par année civile sont éligibles à ce nouveau programme App Store Small Business. Le chiffre de 1 million de dollars est calculé post-commission. Cela signifie que les développeurs sont éligibles au programme jusqu'à ce que leurs bénéfices, après qu'Apple ait pris sa part, dépassent 1 million de dollars.



Par exemple, si un développeur gagne moins de 1 million de dollars de revenus post-commission via l'App Store en 2020, il est éligible au programme en 2021. Ensuite, si leurs revenus post-commission dépassent 1 million de dollars en juillet 2021, ils deviennent inadmissible au programme à compter de cette date, et le taux de commission standard s'applique pour le reste de l'année.



A l'inverse, si le compte d’un développeur tombe sous le seuil de 1 million de dollars au cours d’une année civile future, il peut se requalifier pour le programme l’année suivante.



Cela a également des implications pour les applications d'abonnement. Actuellement, Apple facture une commission de 30% la première année d'un abonnement intégré à l'application. La commission est alors réduite à 15% si le client poursuit son abonnement au-delà de ce délai.



Désormais, pour les développeurs éligibles au programme App Store Small Business, Apple réduit le taux de commission dès la première année d'un abonnement à 15%. Toutes les années suivantes restent également à 15%.

Dans un communiqué, le PDG d'Apple, Tim Cook, souligne que l'App Store a créé des millions de nouveaux emplois pour soutenir l'économie mondiale :

Les petites entreprises sont l'épine dorsale de notre économie mondiale et le cœur battant de l'innovation et des opportunités dans les communautés du monde entier. Nous lançons ce programme pour aider les propriétaires de petites entreprises à écrire le prochain chapitre de la créativité et de la prospérité sur l'App Store, et pour créer le type d'applications de qualité que nos clients adorent.



L'App Store a été un moteur de croissance économique pas comme les autres, créant des millions de nouveaux emplois et une voie vers l'entrepreneuriat accessible à toute personne ayant une bonne idée. Notre nouveau programme poursuit ces progrès en aidant les développeurs à financer leurs petites entreprises, à prendre des risques sur de nouvelles idées, à élargir leurs équipes et à continuer de créer des applications qui enrichissent la vie des gens.







Un changement sans précédent du côté de l'App Store

Jusqu'à aujourd'hui, Apple avait largement résisté à sa réduction de 30% des achats dans l'App Store et des achats intégrés, ne chutant qu'à 15% au cours de la deuxième année d'un abonnement récurrent. On imagine que ce changement est poussé par les enquêtes antitrust à propos du modèle commercial de l'App Store.



Plus tôt cette année, Apple a annoncé qu'il renonçait à son taux de commission pour les applications proposant des événements en ligne payants jusqu'à la fin de cette année en raison de la pandémie COVID-19. Cependant, on ne sait pas si cette dérogation se poursuivra en 2021.



Vous pouvez lire l’annonce complète d’Apple sur le site officiel. La société affirme qu'elle fournira des détails plus complets sur le programme App Store Small Business début décembre. Le programme lui-même sera lancé le 1er janvier 2021. Mais comme vous l'aurez compris, Epic Games n'est pas la cible...