Notre avis sur le HomePod Mini à 99€ (test)

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

1

Le nouveau HomePod mini à 99€ a été lancé officiellement lundi, après une présentation en octobre dernier auprès des iPhone 12. La petite enceinte d'Apple est donc disponible en magasin mais aussi chez les clients l'ayant précommandé, comme nous.



Nous avons donc testé le HomePod mini 2020 pour vous partager notre avis sur un modèle qui est moins cher qu'un MagSafe Duo ou la plupart des bracelets d'Apple Watch. D'autant qu'avec l'enceinte, Apple fournit la prise murale vendue séparément à 25€. L'enceinte tombe alors à 74€...

Un petit HomePod qui vaut largement son prix

Loin d'un iPhone 12 Pro Max qui vaut l'équivalent de 5 produits Apple dernier cri, le ‌HomePod mini‌ s'affiche à moins de 100€. Si l'enceinte est vraiment mini avec seulement 8,4 cm de haut, soit moins de la moitié d'un HomePod qui culmine à 18 cm, le son dégagé par ce petit appareil est impressionnant. Oui, le HomePod Mini est vraiment petit, il tient carrément dans la main.



Malheureusement, malgré son encombrement réduit au minimum, le HomePod Mini doit être branché pour fonctionner. Il est d'ailleurs équipé d'un câble USB-C non amovible et un adaptateur secteur de 20 W fourni. En-dessous, il ne s'allumera pas.



Le Mini sonne juste et se démarque de la concurrence avec un son équilibré (sans distorsion), des basses bien présentes et un volume largement suffisant pour une pièce de 20-25m2. A côté d'un HomePod, la puissance est bien sûr inférieure, tout comme les détails procurés sur un morceau de jazz par exemple. Mais c'est tout à fait normal et, pour 100€, vous ne trouverez pas mieux sur le marché. Nous avions par exemple trouvé que l'enceinte Echo d'Amazon n'était pas mal placée.

Pour parvenir à un tel résultat, le HomePod Mini est équipé de la puce S5 de l'Apple Watch 5 qui analyse en permanence la restitution du HomePod et les réactions de la pièce pour ajuster le son dans les différentes fréquences.

Du côté des commandes, on retrouve les quelques gestes tactiles du HomePod classique, même si la plupart va utiliser Siri ou l'iPhone pour contrôler la bête. N'oublions pas non plus la fonction Interphone lancée avec le HomePod Mini (et qui fonctionne sur tous les appareils Apple à jour). Si Apple imaginait qu'on trouverait un Mini dans chaque pièce de la maison, même avec deux enceintes, on peut s'amuser à parler à un membre comme avec un talkie-walkie.



Pour le reste, c'est un copié-collé du HomePod avec des fonctions identiques comme le pilotage HomeKit (et l'option Hub), la prise en charge des appels, de AirPlay 2 ou encore la lecture des services de streaming. En revanche, la paire stéréo qui est possible n'est pas faisable avec un HomePod classique. Il faut deux Mini pour cela. De même, le support du Dolby Atmos n'est pas prévu sur le Mini quand il est appairé avec une Apple TV 4K.

Pour conclure sur ce test flash, le HomePod Mini est une réussite avec un son impressionnant étant donné la taille du produit, et son intégration parfaite au sein de l'écosystème d'Apple.

Ceci dit, si vous voulez un son puissant et plus détaillé, le HomePod classique reste logiquement au-dessus. Mais l'écart de prix de 200€ peut faire réfléchir puisque que vous pourrez avoir trois HomePod Mini pour le prix d'un.

