ChargePoint : des bornes de recharge via CarPlay

Il y a 6 heures (Màj il y a 6 heures)

Corentin Ruffin

Une application très pratique est disponible depuis quelques mois sur l'App Store : baptisée ChargePoint® (v5.73, 77 Mo, iOS 10.0), cette dernière devrait intéresser les possesseurs d'une voiture électrique. En effet, celle-ci permet de trouver des bornes ChargePoint, mais également de savoir si elles sont disponibles.



Le gros plus, c'est que l'application vient de se mettre à jour pour accueillir iOS 14, mais également devenir compatible avec CarPlay. Ainsi, il est possible de trouver les stations et de s'inscrire à la liste d'attente directement dans la voiture.

ChargePoint accueille désormais iOS 14 et CarPlay

Avec ChargePoint, rouler en véhicule électrique est un jeu d'enfant. L'application vous permet de trouver des bornes ChargePoint et de vérifier leur disponibilité au préalable.

Les voitures électriques prennent de plus en plus d'importance dans les différents pays, qui n'hésitent plus à sortir le chéquier pour améliorer la présence de bornes et de places spécialisées. Ainsi, la France a notamment donné accès à une partie du plan de relance à 100 milliards d'euros pour améliorer le réseau.



Certains développeurs ont bien compris l'importance de ce marché et n'hésitent pas à publier des applications pour aider les usagers. C'est notamment le cas de ChargePoint, qui permet de trouver des bornes, de vérifier leur disponibilité et de réserver une place à l'avance. Depuis quelques heures, il est possible de retrouver une mise à jour pour iOS 14 et CarPlay, permettant ainsi de l'utiliser depuis sa voiture.



Pratique !

