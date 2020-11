Opera intègre Apple Music, Spotify et Youtube sur Mac et PC

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Opera est toujours là. Oui, depuis plus de 20 ans, le navigateur alternatif innove et compte tout de même près de 400 millions d'utilisateurs à travers le monde. Même si sa part de marché reste dérisoire face à Chrome, Safari et Edge, le navigateur scandinave propose un argument supplémentaire avec l’intégration de Spotify, Apple Music et YouTube Music.

Alors qu'Opera était le premier navigateur à proposer une version ultra rapide sur iOS, la firme a également développé des versions dédiées au jeu avec Opera GX ou une autre dédiée à l'actualité avec Opera News.

© Opera

Opéra fait de la place à la musique

Cette fois, le navigateur gratuit s’enrichit d’un accès rapide à trois grandes plateformes de streaming musical. Appelée "Player", la fonction permet de connecter son compte Apple Music, Spotify ou YouTube Music depuis la barre latérale et ainsi diffuser de la musique encore plus facilement. Plus besoin d'avoir un onglet spécifique, tout est contrôlable depuis le mini-menu. Mieux, il est possible d'avoir les trois services connectés en même temps.



Dans l'optique de ne pas gâcher tout ses efforts, Opera a d'ailleurs pensé à couper votre musique lorsque la page Internet active émet du son. Vidéo, musique ou publicité, auront alors la priorité.



Opéra fait donc comme pour Twitter et Instagram en proposant un espace sanctuarisé qui améliore l'expérience et donc la navigation sur Internet.

Si cela vous intéresse, le navigateur de bureau Opera est à télécharger gratuitement sur Opera.com pour Mac, Windows et Linux avec son VPN intégré, tout comme ses nombreuses fonctionnalités pour surfer en toute tranquillité. Pour iOS et Android, cette version n'est pas encore disponible. Peut-être prochainement.