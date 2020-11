BOE échoue pour les écrans OLED des iPhone 13

Alors que l'iPhone 12 vient de sortir, nous avons déjà quelques premières indications précises sur l'iPhone 13. Si Apple conservera la gamme actuelle avec quatre modèle dont un iPhone 13 Mini, elle a prévu que deux d'entre eux, les Pro, utiliseront des transistors à couche mince (TFT) et à oxyde polycristallin à basse température (LPTO). La technologie LPTO est nécessaire pour que les écrans atteignent un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Comme sur l'Apple Watch, l'iPhone 13 Pro pourrait également descendre à une image par seconde pour proposer un affichage always-on. Samsung Display a déjà produit des dalles OLED LPTO TFT pour le Galaxy Note20 Ultra de Samsung Electronics. Et LG Display prépare actuellement ses équipements de production au LPTO TFT dans son usine de Paju.

Comme le rappelle le rapport, BOE a échoué à un test similaire en juin pour l'iPhone 12, et à moins que le groupe ne puisse se ressaisir au début de l'année prochaine, elle a très peu de chances de fournir des écrans pour l'iPhone 13 et l'iPhone 13 Pro.

D'après The Elec , le géant chinois de l'affichage BOE n'a encore une fois pas réussi à décrocher une commande d'approvisionnement d'Apple pour les panneaux OLED. Le fabricant d'écrans devra maintenant réessayer au premier semestre 2021, ce qui signifie que la série iPhone de l'année prochaine utilisera probablement à nouveau des dalles fabriquées exclusivement par Samsung Display et LG Display.

Un nouveau rapport indique que les panneaux OLED pour l'iPhone 13 seront probablement fournis par LG et Samsung. Si le chinois BOE était pressenti, comme pour les iPhone 12, il a encore échoué lors de la validation mise en place par les ingénieurs d'Apple.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.