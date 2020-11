Comment installer des apps iPhone non disponibles sur Mac M1 (Netflix, Insta,...)

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Comme nous l'avons expliqué hier, il est désormais facile de télécharger des applications iPhone et iPad à partir du Mac App Store pour les exécuter sur les nouveaux MacBook Air, Mac mini et MacBook Pro équipés de la puce M1. Cependant, Apple donne aux développeurs la possibilité de refuser que leur application soit disponible sur le Mac. Plusieurs grandes sociétés comme Netflix, Google ou Facebook bloquent tout ou partie de leurs applications.



Un utilisateur de Reddit a carrément découvert qu'il est en fait possible d'installer des fichiers d'application (des .IPA) à partir de votre iPhone sur un Mac M1.

Comment installer Instagram, Youtube, TikTok, Netflix et autres sur Mac Apple Silicon

Pour profiter des apps iOS non rendues disponibles sur MacOS, vous devez disposer d'une copie du fichier IPA (l'exécutable publié par les développeurs) et l'associer à votre identifiant Apple. Vous pouvez donc télécharger des fichiers IPA depuis votre iPhone ou tout autre source sur le net.

Pour récupérer une app sur votre iPhone, prenez un logiciel comme iMazing qui permet de parcourir votre appareil et de télécharger les IPAs.

Branchez votre iPhone au Mac

Lancez iMazing

Sélectionnez «Applications» pour l'iPhone connecté à votre Mac

Sélectionnez «Gérer les applications» dans les onglets en bas

Sélectionnez «Bibliothèque» dans l'écran de gestion des applications

Téléchargez les applications que vous souhaitez

Faites un clic droit sur l'application téléchargée dans la liste -> "Exporter ipa"

Une fois que vous avez exporté l'IPA, il vous suffit de double-cliquer sur le fichier, puis il s'installe et se déplace vers votre dossier Applications comme une application Mac normale. Vous pouvez l'ouvrir à partir du Finder, du Launchpad ou l'ajouter directement à votre dock macOS pour un accès facile.



Cela fonctionne pour la grande majorité des applications iPhone et iPad, y compris Netflix, YouTube et Instagram. Cependant, certaines applications, comme WhatsApp ont quelques sécurités supplémentaires qui les empêchent de s'ouvrir sur le Mac.



Bien évidemment, les apps non portées volontairement ont des chances d'être bancales ou instables. C'est le cas de Netflix qui ne permet pas d'avoir une vidéo en plein écran, ce qui est assez dommage.



Mais dans la plupart des cas (Insta, TikTok, Plex, etc) tout fonctionne très bien. En revanche, ce n'est pas une méthode officielle et donc Apple pourrait venir bloquer tout cela rapidement sur les Mac Apple Silicon.



Qui rêvait d'une app en particulier sur son Mac ? Veuillez noter que les jeux sont également candidats à cette manipulation.