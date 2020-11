Les récompenses de la deuxième édition annuelle des Apple Music Awards

Alexandre Godard

Apple continue de récompenser les artistes les plus en vogues sur sa plateforme Apple Music. La deuxième édition des Apple Music Awards vient d'annoncer les grands vainqueurs et donnera lieu à un show d'une semaine au mois de décembre.

Apple Music Awards : 2ème édition

Ce jeudi 19 novembre 2020, Apple vient d'annoncer les gagnants de la deuxième édition annuelle des Apple Music Awards. Cette cérémonie est là pour représenter et remercier les artistes qui ont le plus marquer le monde de la musique au cours de cette année. Plusieurs trophées sont distribués parmi lesquels on retrouve la meilleure chanson, le meilleur compositeur, le/la meilleur artiste... de l'année. Ne perdons pas de temps et passons tout de suite aux résultats.

Artiste de l'année masculin : Lil Baby

Lil Baby Artiste féminin de l'année : Megan Thee Stallion

Megan Thee Stallion Auteur-compositeur de l'année : Taylor Swift

Taylor Swift Meilleure chanson de l'année : The Box de Roddy Rich

The Box de Roddy Rich Meilleur album de l'année : Please Excuse Me for Being Antisocial de Roddy Rich

Pour ce qui est des célébrations et la remise des trophées, le show commencera à partir du lundi 14 décembre 2020 et durera une semaine complète. Durant cette semaine, nous auront le droit à des performances en live des artistes, des interviews exclusives... Le show sera retransmis en direct dans Apple Music, sur la chaîne Apple Music TV et dans Apple TV.



Source

