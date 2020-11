Les offres pré-Black Friday 2020 : PS Plus, Echo, Apple Watch 3 et écouteurs Sony

On vise le très haut de gamme avec ses écouteurs. Facilement comparables aux AirPods Pro, les écouteurs sans fil de Sony vont vous permettre de vous isoler de votre environnement grâce à la réduction du bruit . Ils possèdent aussi 6 heures d'autonomie et une charge rapide de 90 minutes d'autonomie pour 10 minutes de recharge.

Enfin une promotion dans l'univers Apple. En ce moment, Darty propose une vente flash de Noël pour l'Apple Watch Series 3 en 38 mm . Profitez de la montre connectée d'Apple à 189,99€ au lieu de 219,99€. À noter que vous pourrez profiter d'un écran Retina avec 3D Touch, du capteur optique de fréquence cardiaque et jusqu'à 18 heures d'autonomie.

La nouvelle PlayStation 5 est déjà dans votre salon ? Bonne nouvelle, vous pouvez dès maintenant bénéficier d'une belle réduction sur votre abonnement annuel au PlayStation Plus. Pour rappel, cela vous permet de jouer en ligne, mais aussi d'obtenir des jeux gratuits tous les mois. Amazon propose en ce moment l'année de PS Plus à seulement 44,99€ au lieu de 59,99€, une belle réduction que vous pourrez obtenir directement après validation de votre commande puisque vous recevrez le code directement par mail.

Toutes les promotions que vous allez voir sont temporaires et peuvent s'expirer à tout moment. Avant le Black Friday, les revendeurs proposent une multitude de bons plans pour éviter de créer un "boom" dans les commandes le jour J. Ces précommandes ont commencé depuis tôt ce matin sur plusieurs sites populaires comme Amazon, Darty, Cdiscount... Découvrez une sélection par iPhoneSoft !

Exceptionnellement, le Black Friday est retardé en France, nous aurons le droit à un tas de réduction dès le 4 décembre 2020. La bonne nouvelle c'est qu'il est déjà possible de retrouver des promotions très intéressantes à quelques jours de cet événement de grande ampleur. Nous vous avons effectué une sélection des meilleures promotions actuellement en cours !

