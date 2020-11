Astropad et Luna Display accueillent la puce M1

Depuis quelques années, il existe de nombreuses applications sur l'App Store permettant de transformer son iPad en un second écran pour son Mac/PC. Bien que la plupart d'entre elles font parfaitement le boulot, il existe tout de même quelques désavantages avec cette option, la fluidité étant la plus grosse faiblesse.



Deux solutions se retrouvent en haut de l'affiche pour une utilisation parfait de la tablette en moniteur : Sidecar, qui n'est autre que l'outil officiel d'Apple et Luna Display, qui est son plus grand concurrent. Et la bonne nouvelle c'est que ce dernier vient de se mettre à jour pour faire place aux Mac qui embarquent la puce M1.

Pour se démarquer des autres solutions sur le marché, Luna Display propose une application compagnon Mac, une application iPad et une clé physique Luna en USB ou Mini DisplayPort. La différence est donc cette réelle connexion physique qui permet un temps de réaction incroyable, compatible avec le "Retina Display" offrant donc une image nette et belle.



Ce n'est pas la seule mise à jour que propose les développeurs puisque l'application Astropad devient également compatible avec la puce M1.

Here in the Astropad labs, we're working on adding Apple Silicon support to our products and the results are phenomenal!



Check out this video of Luna Display running on the M1 MacBook Air streaming in Mac to Mac mode, it's like butter! pic.twitter.com/67i4uTgWQr