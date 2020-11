Bons plans iOS : Paprika 3, Epica Pro, TokoToko

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Paprika 3, Epica Pro, TokoToko. L'occasion d'économiser 39,3€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée.

Applications gratuites iOS :

Epica Pro (App, iPhone / iPad, v2.1, 45 Mo, iOS 8.0, 才琴 唐) passe de 2,29 € à gratuit. Voilà une appli de photo rigolote et riche en fonctionnalités pour votre iPhone. Pas de pub, pas de filigrane et 6 packs gratuits. Cette app n'a qu'un seul but : prendre des photos cool et fun en vous permettant de devenir un héros, un méchant, un monstre... Bref, tout ce que vous voudrez.



Le résultat est parfois très bien, parfois un peu raté, il faudra faire plusieurs tests.



Les + : Des photos idéales pour les réseaux sociaux

Drôle aussi en famille Télécharger l'app gratuite Epica Pro





PDF Max Pro (App, iPhone / iPad, v7.4.0, 61 Mo, iOS 11.0, Mobeera) passe de 5,49 € à gratuit. PDF Max 5 Pro est une appli vous permettant d'annoter des PDF, les remplir, ou encore de les synchroniser sur le cloud, tout cela au sein d'une très belle interface.



Les + : Un utilitaire très complet à ne pas rater ! Télécharger l'app gratuite PDF Max Pro





Ma Chenille AR (App, iPhone / iPad, v5.0.0, 101 Mo, iOS 11.0, StoryToys Entertainment Limite...) passe de 4,49 € à gratuit. Pour la première fois, La chenille qui fait des trous prend vie dans le monde réel grâce à la réalité augmentée. Voila 50 ans qu'Eric Carle a présenté au monde son personnage-phare : la chenille qui fait des trous.



Désormais, grâce à l'Apple ARKit, la chenille qui fait des trous prend vie partout où tu vas. Grâce à la réalité augmentée, tu peux voir la chenille dans le monde qui t'entoure. Regarde-la apparaître dans ton salon, sur la table de la cuisine, dans le jardin ou tout simplement, partout où tu voudras jouer avec elle.



Les + : Pour les plus jeunes Télécharger l'app gratuite Ma Chenille AR





Jeux gratuits iOS :

Cool Cat (Jeu, , iPhone / iPad, v4.1.1, 35 Mo, iOS 9.0, Volkan Kutlubay) passe de 2,29 € à gratuit. Le chat le plus cool de la ville a été enlevé par des extraterrestres et il vous appartient maintenant de trouver un moyen de le ramener chez lui en fuyant le vaisseau spatial Alien.



Ce vaisseau spatial est une maison de pièges à lui seul avec de nombreuses surprises... Il suffit de sauter, de courir et de monter aussi haut que possible pour trouver la sortie du vaisseau.



Les + : Plusieurs costumes à débloquer

De bons casse tête Télécharger le jeu gratuit Cool Cat





IOSU! (Jeu, Action / Musique, iPhone / iPad, v1.0, 32 Mo, iOS 9.0, Float32 Inc) passe de 2,29 € à gratuit. Le timing est tout dans IOSU! L'application est préinstallée avec une seule piste, mais vous pouvez ajouter vos propres fichiers de beatmap via Wi-Fi.



Suivez simplement les instructions de l'application. Choisissez ensuite l'un des deux modes de jeu et suivez simplement le rythme. Des échecs consécutifs feront chuter votre wattmètre.



Les + : Un très bon jeu de rythme Télécharger le jeu gratuit IOSU!





TokoToko (Jeu, Éducation / Aventure, iPhone / iPad, v3.3, 636 Mo, iOS 11.3, Kalank) passe de 3,49 € à gratuit. Avec la réalité augmentée, résouds des énigmes créatives en dessinant sur du vrai papier et aide Hako à trouver les autres Tokotokos dans une histoire mignonne et amusante.



TokoToko est un jeu d'aventure dans lequel tu dois aider Hako, une jeune Tokotoko, à devenir une artiste. Les Tokotokos sont des créatures d'un autre monde, où chacun est encouragé à devenir un artiste à sa façon.

Certains aiment peindre, d'autres préfèrent écrire de la poésie ou jouer de la musique. Ils sont mignons, mais comme tous les artistes, ils ont du caractère !

Mais si tu deviens leurs amis, ils ne te laisseront jamais tomber.

Ton art inspire les Tokotokos !



Les + : L'appli parfait pour les plus jeunes Télécharger le jeu gratuit TokoToko





Promotions iOS :

ALTER: Between Two Worlds (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.02, 251 Mo, iOS 9.0, Crescent Moon Games) passe de 3,49 € à 2,29 €. Grâce à des commandes simples et accessibles - il suffit de déplacer et de pousser - le joueur résoudra des énigmes imaginatives et hallucinantes. Chaque niveau se concentre sur la caractéristique principale d'avoir la possibilité de basculer entre les deux mondes.



De plus, le joueur est capable d'interagir avec une variété d'éléments environnementaux (plateformes, blocs, interrupteurs…) et d'affronter des ennemis multidimensionnels. Télécharger ALTER: Between Two Worlds à 2,29 €





Les Piliers de la Terre (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.2, 2,9 Go, iOS 9.1, Daedalic Entertainment GmbH) passe de 5,49 € à 2,29 €. Adapté du bestseller international de Ken Follett, 'Les Piliers de la Terre' retrace l'histoire du village de Kingsbridge sous un angle inédit et de manière interactive. Incarnez Jack, Aliena et Philip, explorez les lieux iconiques du livre, discutez avec de nombreux personnages et laissez vos décisions influer sur le cours des évènements.



Ce roman interactif paraîtra en trois « livres », chacun constitués de 7 chapitres. Le « passe saisonnier » vous permet d'accéder aux trois livres, qui seront ajoutés de manière automatique à votre bibliothèque dès leur parution. Télécharger Les Piliers de la Terre à 2,29 €





Hero Siege: Pocket Edition (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v5.2.11, 633 Mo, iOS 9.0, Panic Art Studios) passe de 9,99 € à 1,09 €. Après 1,5 millions de copies sur Steam, le Hack 'n' Slash inspiré du jeu Rogue des années 80 fait un tabac sur iPhone et iPad ! Le royaume de Tarethiel a été envahi par des hordes de l'enfer et vous devez le sauver en éliminant toute cette racaille à coups de calottes et de reliques. Une aventure pixelisée prenante, bien pensée et premium.



Les + : Un mix action/RPG intéressant

Plusieurs perso : le barbare, l'archer, le magicien pyromane et l'assassin Télécharger Hero Siege: Pocket Edition à 1,09 €