iFixit démonte l’iPhone 12 Pro Max et ses gros capteurs

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Réagir

Après avoir découvert que les deux iPhone 12 et iPhone 12 Pro étaient très proches à l’intérieur, iFixit avait désossé l’iPhone 12 Mini qui renfermait des composants plus petits. Mais cette fois c’est l’inverse avec l’iPhone 12 Pro Max qui intègre notamment des capteurs photos bien plus imposants.

Un iPhone 12 Pro Max spécial à l’intérieur

Le nouvel iPhone 12 Pro Max a donc été démonté par iFixit. Le plus grand et le plus cher des iPhone 5G est censé proposer de meilleures capacités photos. A l’intérieur, on comprend pourquoi, photos à l’appui.

Le gros module photo que l’on constate à l’extérieur cache bel et bien des capteurs plus importants, comparés aux autres iPhone 12. Si l’on prend le capteur grand-angle, il est 47% plus grand, rien que cela.

Mais la différence avec celui qui est vendu 1259€ ne s’arrête pas là. Le Taptic Engine qui était plus petit sur l’iPhone 12 Mini est ici plus gros que sur les iPhone 12 / 12 Pro. Idem pour la batterie qui est la seule à être en « L » cette année afin de caser les 3 687 mAh.



Deux autres composants diffèrent : la carte mère est bizarrement plus petite, alors que les haut-parleurs sont plus conséquents, offrant certainement un peu plus de puissance. C’est la première fois qu’Apple change autant de pièces entre deux variantes d’un même modèle. Pour autant, à la rédaction on n’est pas forcément emballé par l’iPhone 12 Pro Max qui est devenu difficile à manier.



Au final, comme ses copains, l’iPhone 12 Pro Max se voit attribuer la note de 6/10 en réparabilité par iFixit. Un score correct et qui ne change pas depuis quelques années.