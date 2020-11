iOS 15 : l'iPhone 6s et l'iPhone SE plus compatibles ?

On le sait, c'est une coutume, mais Apple est dans "l'obligation" d'abandonner certains de ses appareils lors du passage à une nouvelle mise majeure, notamment à cause des performances trop faibles pour permettre une utilisation correcte. La prochaine à venir, prévue pour l'année prochaine, n'est autre que iOS 15, le système d'exploitation mobile maison de la Pomme.



Selon de premières rumeurs, il se pourrait que cette grosse arrivée provoque la disparition de l'iPhone 6s et de l'iPhone SE (première génération) de la liste des appareils compatibles.



iOS 15 pourrait mettre fin à la compatibilité de l'iPhone 6s et l'iPhone SE

Selon nos confrères de The Verifier, qui restent mitigés dans la fiabilité de leurs annonces autour d'Apple, il se pourrait donc que l'iPhone 6s et l'iPhone SE soient abandonnés sur le bord de la route après passage à iOS 15. En effet, selon leur nouveau rapport publié aujourd'hui, le passage à cette grosse mise à jour seraient difficile à vivre pour les deux appareils.



On se rappelle tout de même que le site web avait vu juste pour l'iPhone 5s et l'iPhone 6 avec iOS 12 tout comme le fait qu'iOS 14 prendrait en charge tous les mêmes iPhones que iOS 13. Mais nous avions également eu l’information de source sûre avant eux !



L'éventuelle liste pour iOS 15 :

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE (2e génération)

iPod touch (7e génération)

