Apple annonce son Black Friday 2020 aux USA

Pour l'instant, nous n'avons aucune information concernant le Black Friday en France, on imagine malgré tout qu'Apple devrait proposer quelque chose de similaire . Rappelons quand même que le Black Friday a été repoussé d'une semaine en raison de la crise sanitaire et du confinement en cours. EDIT : Apple a également annoncé les offres en Europe, sauf la France (pour le moment) avec les mêmes réductions en euro qu'en dollars.

" Apple " et " Promotion " sont deux mots qui ne vont pas dans la même phrase. Si la majorité des entreprises font des réductions sur le prix final de leurs produits pendant la période de Black Friday, la firme de Cupertino elle préfère offrir des cartes cadeaux allant jusqu'à 150 dollars . Ces cartes permettent de dépenser sur l'App Store en achats intégrés, achat d'applications ou encore abonnement mensuel. Les Américains ont aussi la possibilité de dépenser la carte cadeau en Apple Store (chose qui n'existe pas en France). Voici ce qu'on peut obtenir pour un achat passé sur l'Apple Store en ligne (ou en boutique physique) du 27 novembre au 30 novembre !

C'est le rendez-vous de tous les shopping addict, c'est aussi le moment de faire de belles économies pour préparer les cadeaux de Noël ! Bien évidemment... On parle du Black Friday. Malgré la crise sanitaire, l'événement est maintenu aux États-Unis. Comme chaque année, Apple va participer à cette grande opération avec des cartes cadeaux offertes.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.