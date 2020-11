Amazon : Les ventes ont augmenté de 67% en novembre

Si le premier confinement avait rapporté beaucoup d'argent aux géants, du e-commerce, le second confinement qui s'est déclenché à un peu plus d'un mois avant Noël, a été un véritable jackpot pour Amazon et ses concurrents. Alors que les magasins physiques vont rouvrir le 28 novembre avec un Black Friday repoussé au 4 décembre, les magasins arriveront-ils à reprendre le dessus et à réaliser un chiffre d'affaires positif avant Noël ?

Amazon, une explosion dans les revenus

Dans cette crise sanitaire, il y a beaucoup d'entreprises qui souffrent à cause d'une fermeture obligatoire ou d'une clientèle qui a disparu à cause du confinement. Cependant, il y a d'autres sociétés qui s'en sortent à merveille et qui profite de la situation actuelle, en général ce sont les firmes qui ont le coeur de leur activité en ligne. Dans le cas d'Amazon, ce re-confinement est un véritable jackpot, puisqu'il incite les Français à acheter en ligne comme ils ne peuvent plus se déplacer dans les magasins qui sont fermés.



Un spécialiste e l'analyse de données bancaires du nom de Paylead s'est intéressée aux transactions des Français entre la fin du mois de septembre et la troisième semaine de novembre. Il a été révélé que nous avons énormément passé commande sur Amazon, le cabinet d'analyste estime même que l'entreprise de Jeff Bezos a connu une hausse du chiffre d'affaires de +67% sur la période cité ci-dessus.

Amazon n'est pas le seul gagnant de ce re-confinement, puisque ses concurrents voient aussi leurs chiffres d'affaires exploser, Vepee aurait connu une augmentation de +58%, La Redoute +49% et enfin Cdiscount +54%.

Vous l'aurez compris, le confinement fait énormément de bien aux acteurs du e-commerce. On imagine que si Amazon obtient des chiffres comme cela en France, dans les autres pays européens qui sont aussi en confinement, la performance doit être similaire !

Le cabinet d'analyse s'est aussi intéressé aux magasins physiques, ce sont les grands perdants de cette année 2020 puisqu'en période de confinement ils ont dû fermer pendant plusieurs semaines et quand la situation était revenue à la normale, la fréquentation était nettement inférieure aux années précédentes.



Le rapport explique que lors du premier confinement, les pertes ont été gigantesques à cause d'un manque d'organisation. Au second confinement, les magasins ont pris des mesures qui ont permis de réduire les pertes de chiffre d'affaires. Par exemple, des boutiques physiques ont lancé leurs propres sites internet, se sont servi au maximum des réseaux sociaux pour communiquer avec leur clientèle et ont exploité la commande en ligne avec retrait en magasin.

Globalement, la casse a été limitée.



