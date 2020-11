iPhone 12 : Découvrez le prix de production avec une puce 5G plus chère que l'écran

Il y a 5 heures (Màj il y a 4 heures)

Julien Russo

11

Chaque année des indiscrétions dévoilent le prix que paie Apple à produire un iPhone, cela permet d'avoir une visibilité sur la marge de bénéfice que réalise la firme de Cupertino sur chaque vente qu'elle réalise. Sans surprise, cette marge est énorme et Apple fait tout pour la protéger. Pour les iPhone 12, c'est Nikkei et Fomalhaut Techno Solutions qui ont estimé le coût de production des iPhone 12 et iPhone 12 Pro.

Les coûts de production des iPhone 12 tournent autour des 400$

Depuis la création de l'iPhone, le composant qui a toujours coûté le plus cher a toujours été l'écran. Il faut dire qu'un écran OLED avec des millions de couleurs a une certaine valeur financière, cependant coup de théâtre, cette année ce n'est pas l'écran, mais le modem 5G de Qualcomm qui a été le plus coûteux dans le prix de fabrication des iPhone 12.

Selon les deux sources, pour l'iPhone 12 l'écran OLED de 6,1 pouces produit par Samsung a coûté seulement 70 dollars quand le modem 5G (Snapdragon X55) a une valeur de 90 dollars à la production !



Dans les autres coûts élevés, on retrouve la puce A14, le prix est évalué à 40 dollars, un prix raisonnable puisque Apple développe ses propres puces et ne fait pas appelle à des entreprises tierces comme pour le modem 5G.

La RAM est évaluée au tarif de 12,80 dollars et la puce mémoire à 19,20 dollars.

Côté photo, c'est la grande surprise puisque le coût des pièces ne vaut pas grand-chose. Les capteurs qui sont fournis par Sony ont un coût de 7,9 dollars par unité, cela coûte un peu plus cher à Apple pour l'iPhone 12 Pro (puisqu'il y en a 3 contre 2 pour l'iPhone 12).

Finalement le coût total à produire un iPhone 12 est de 373 dollars (avec une revente de 799 dollars aux États-Unis et 809€ en France). Pour l'iPhone 12 Pro, le coût total de production est de 406 dollars (avec une commercialisation au tarif de 999 dollars et 1159€ en France).



Vous l'aurez compris, les marges d'Apple sont importantes. Cependant, à l'avenir la firme de Cupertino pourrait les réduire en choisissant de concevoir elle-même l'écran ou le modem 5G des iPhone, mais pour cela tout dépend d'Apple qui a d’ailleurs racheté la division mobile d’Intel pour fabriquer ses modems d’ici 2023.

Dernier point intéressant, le rapport a également communiqué la provenance des composants des iPhone 12, ils viennent à :

26,8% de Corée du Sud

de Corée du Sud 21,9% d'Europe et autre

d'Europe et autre 21,9% des États-Unis

des États-Unis 13,6% du Japon

du Japon 11,1% de Tain

de Tain 4,6% de Chine

Bien évidemment, quand nous disons qu'Apple a une marge énorme sur chaque vente d'iPhone, il y a d'autres détails à prendre en compte comme l'acheminement des appareils jusqu'au client, la recherche et le développement, les campagnes marketing pour promouvoir ses produits, les charges, les taxes...