Quest Hunter : un nouveau RPG d'action isométrique sur iOS

Il y a 1 heure

Alban Martin

Quest Hunter fait partie des nouveaux jeux du jour sur App Store. Signé du studio 2 Zombie Games, Quest Hunter s'adresse à un large public soucieux de s'amuser dans une aventure riche en action.



Regardez la vidéo trailer :



Quest Hunter : un RPG en vue 3D isométrique à découvrir

Quest Hunter est donc un jeu à caser dans la catégorie des RPG-action mais pas trop violent. Entendez par là qu'il est conçu pour un large public avec un niveau de difficulté tout à fait acceptable, juste ce qu'il faut pour s'amuser.



Avec une jolie réalisation graphique, Quest Hunter propose une 3D en vue isométrique façon Diablo mais surtout un scénario qui amène son lot de monstres bien sûr, mais aussi de casse-têtes et de dialogues. La partie RPG nécessite d'amasser du butin et des objets afin de faire progresser son personnage qui doit acquérir de nouvelles capacités pour franchir certaines étapes. Ajoutez à cela un mode coop jusqu'à 4 joueurs en cross-platform, et vous tenez un bon candidat pour les fêtes de fin d'année.



Reste que Quest Hunter n'est gratuit qu'au téléchargement. Si vous voulez débloquer toute l'aventure, ce sera 16,99€. Mais son prix est justifié par sa durée de vie et ses nombreuses nominations au Dreamhack, Indie Cup, et autres évènements de jeux vidéo.

